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13 июня 2026 в 03:17

Островное государство может расширить авиасообщение с Россией

В Шри-Ланке допустили запуск рейсов из Питера и Екатеринбурга уже зимой

Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма острова Руван Ранасингхе. Чиновник отметил, что развитие туристической отрасли страны тормозится из-за отсутствия удобных авиарейсов, и власти предпринимают шаги для увеличения географии полетов.

Ранасингхе сообщил, что в ходе обсуждения с авиакомпанией Sri Lankan Airlines были выявлены вопросы, касающиеся страхования. После их решения планируется возобновить полеты этой авиакомпании в Москву, как это было ранее.

Кроме того, власти Шри-Ланки ведут переговоры с другими перевозчиками, включая Turkish Airlines, о налаживании стыковочных рейсов через Стамбул, а также работают над чартерными вариантами на текущий сезон. В настоящее время, несмотря на отсутствие прямых рейсов, местные власти намерены запустить несколько чартерных полетов из Москвы в Коломбо. В зимний период запланировано также открытие чартерных рейсов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ограничения на продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты снимут, как только будет нормализована обстановка на Ближнем Востоке. Кроме того, он напомнил, что между Россией и ОАЭ регулярно летают рейсы, поскольку туристы могут посещать страну в частном порядке.

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