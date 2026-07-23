«Ему наплевать»: Масалитин раскритиковал нового главного тренера «Динамо»

Новому тренеру «Динамо» Сандро Шварцу наплевать на результат, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, в случае неудачного выступления специалист заберет неустойку и покинет клуб.

При [Ролане] Гусеве вроде играли хорошо, но клуб ничего не завоевал. Руководство взяло на себя ответственность и вернуло Шварца. Все должно быть подкреплено результатом. Сейчас его не будет — кто будет отвечать? Шварцу-то все равно. Даже если не получится, он обезопасил себя: получит свою неустойку и спокойно уедет с деньгами. В целом «Динамо» может попробовать побиться за бронзу. За чемпионство, конечно, нет, а вот зацепить медаль — вполне реально, — сказал Масалитин.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». В прошлом розыгрыше «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков. Вторым стал «Краснодар» (66), третьим — «Локомотив» (53). «Динамо» заняло седьмое место с 45 баллами.

Ранее Масалитин заявил, что руководство ЦСКА пошло на риск, назначив на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова. По его словам, красно-синие не будут рассчитывать на место в тройке в этом сезоне РПЛ.