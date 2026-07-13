«Очень сильный»: экс-игрок «Динамо» о возвращении сбежавшего от СВО тренера

Несмотря на неоднозначный уход, Сандро Шварц является сильным тренером, заявил Metaratings экс-игрок «Динамо» Спартак Гогниев. Он отметил, что ждет от специалиста таких же успехов, как в прошлый раз.

Шварц — очень сильный тренер. Понятно, почему руководство «Динамо» захотело его вернуть. Он не очень однозначно уходил из команды в прошлый раз, но как к специалисту к нему вопросов не было. Хочется, чтобы Ролан Гусев после ухода из «Динамо» не остался без работы. Надеюсь, российские клубы обратят на него внимание и дадут шанс, — сказал Гогниев.

Шварц работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. В сезоне-2021/22 бело-голубые завоевали бронзовые медали, а также вышли в финал Кубка России. После начала СВО тренер доработал сезон до конца, после чего уехал в Германию. Новый контракт Шварца с «Динамо» будет действовать до лета 2029 года.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что руководству «Динамо» следует вспомнить, как Шварц покидал клуб в 2022 году. Ветеран считает, что тренеру следует объясниться перед болельщиками.