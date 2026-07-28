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28 июля 2026 в 14:30

Родственники жертв теракта 11 сентября ополчились против мэра Нью-Йорка

Мэра Нью-Йорка не захотели видеть на церемонии в память о жертвах 11 сентября

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В Нью-Йорке разгорелся скандал вокруг участия мэра Зохрана Мамдани в церемонии к 25-й годовщине терактов 11 сентября, пишет The New York Post. Петицию с требованием не допускать его на мероприятие подписали более 1100 человек, среди них как минимум 300 родственников погибших.

Одним из инициаторов стал Джованни Галанте, потерявший во время терактов 29-летнюю жену. По словам Галанте, появление Мамдани на церемонии было бы глубоко оскорбительным и неуместным.

Этот день для нас священен, — заявил он.

Авторы петиции раскритиковали Мамдани за отказ безоговорочно осудить лозунг, связанный с расширением борьбы против Израиля и его сторонников за пределы Ближнего Востока. Кроме того, они обратили внимание на его контакты с имамом Сираджем Ваххаджем, который отстаивает идею превосходства ислама над демократией.

Организаторы инициативы рассчитывают, что власти и руководство «Мемориала и музея 9/11» не допустят Мамдани на церемонию на месте разрушенных башен-близнецов. Представитель мэра заявил, что тот намерен присутствовать на мероприятии.

Мамдани официально стал мэром в январе 2026 года. Церемония прошла в закрытом формате на станции метро Old City Hall близ здания мэрии на Манхэттене. Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам, поэтому на мероприятии использовался Коран. Принимала присягу генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

США
Зохран Мамдани
Нью-Йорк
11 сентября
теракты
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