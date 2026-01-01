Новый мэр Нью-Йорка впервые принес присягу на Коране

Демократ Зохран Мамдани был официально приведен к присяге в качестве нового мэра Нью-Йорка, сообщает Associated Press. По информации агентства, церемония прошла в закрытом формате на станции метро Old City Hall рядом со зданием мэрии на Манхэттене.

Это поистине честь и привилегия всей жизни, — сказал политик.

Принимала присягу генеральный прокурор штата Летиция Джеймс. Отмечается, что Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам, в связи с чем на мероприятии использовался Коран. Церемония вступления в должность, совмещенная с праздничными мероприятиями, пройдет 1 января у здания мэрии.

При этом аналитики не исключили, что его предстоящее четырехлетнее правление приведет к ссоре с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства, поддержавший кандидатуру экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, назвал Мамдани «стопроцентным коммунистом-фанатиком».

Ранее Мамдани заявил, что по-прежнему считает Трампа «фашистом» и «деспотом». В то же время политик подчеркнул, что его цель — помочь жителям города, поэтому свое мнение на встрече с главой государства в Белом доме 21 ноября он не отстаивал.