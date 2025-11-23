Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил NBC News, что по-прежнему считает президента США Дональда Трампа «фашистом» и «деспотом». Политик подчеркнул, что при этом его цель — помочь жителям города, поэтому свое мнение на встрече с главой государства в Белом доме 21 ноября он не отстаивал.

Но я прихожу в Овальный кабинет не для того, чтобы что-то утверждать или отстаивать свою позицию. Я прихожу туда, чтобы помочь жителям Нью-Йорка. <...> Мне больше всего в разговоре с президентом понравилось то, что мы не стеснялись говорить о разногласиях, о политике, — сказал Мамдани.

Ранее Дональд Трамп назвал победу социалиста Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Он пообещал с этим «разобраться». Мамдани стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту, при этом он уже успел стать объектом критики Трампа, который назвал его коммунистом.

Тем временем Мамдани заверил, что приложит все усилия для искоренения коррупции и противодействия политике Трампа и его сторонников. Он добавил, что для этого необходимо устранить условия, которые позволили Трампу сосредоточить власть.