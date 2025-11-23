Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 23:48

Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом

Новый мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что продолжает считать Трампа деспотом

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил NBC News, что по-прежнему считает президента США Дональда Трампа «фашистом» и «деспотом». Политик подчеркнул, что при этом его цель — помочь жителям города, поэтому свое мнение на встрече с главой государства в Белом доме 21 ноября он не отстаивал.

Но я прихожу в Овальный кабинет не для того, чтобы что-то утверждать или отстаивать свою позицию. Я прихожу туда, чтобы помочь жителям Нью-Йорка. <...> Мне больше всего в разговоре с президентом понравилось то, что мы не стеснялись говорить о разногласиях, о политике, — сказал Мамдани.

Ранее Дональд Трамп назвал победу социалиста Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Он пообещал с этим «разобраться». Мамдани стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту, при этом он уже успел стать объектом критики Трампа, который назвал его коммунистом.

Тем временем Мамдани заверил, что приложит все усилия для искоренения коррупции и противодействия политике Трампа и его сторонников. Он добавил, что для этого необходимо устранить условия, которые позволили Трампу сосредоточить власть.

Дональд Трамп
Зохран Мамдани
США
Нью-Йорк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пензенское небо заблокировали для самолетов
В одной бригаде ВСУ от многотысячной армии осталось лишь несколько бойцов
«Нужно это делать»: жена Брюса Уиллиса приготовилась к его смерти
Гороскоп на 24 ноября: денежный совет Козерогам и предостережение для Рыб
США остались в восторге от женевских переговоров по Украине
Аэропорт в Тамбове заморозил все полеты
Израиль нанес точечный удар по главе штаба «Хезболлы»
Названа дата телефонного разговора Путина и Эрдогана
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 ноября 2025 года
Приметы 24 ноября — Федор Мороз: наводим дома порядок
«Пусть и дальше живут там»: Рой о Пугачевой, Хазанове, Макаревиче и СВО
Ученые назвали одну из важнейших причин частой простуды
Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом
Умер легендарный футболист сборной СССР
«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине
В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ
Пушков раскрыл, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов
Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Кирка
Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.