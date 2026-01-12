Мошенники придумали новую схему, связанную с СВО ТАСС: аферисты крадут данные под видом помощи в поисках пропавших на СВО

Мошенники используют тему поиска родственников в зоне СВО, чтобы внедрить вредоносное ПО на устройства россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД в ответ на соответствующий вопрос. Они действуют под видом волонтеров или частных лиц, предлагая «важную» информацию.

Злоумышленники убеждают жертв установить специальные файлы, такие как «Поиск_СВО.apk» или «Список(2025).apk». Аферисты утверждают, что в них содержатся данные о военнослужащих, но на самом деле это вредоносные программы.

ПО позволяет аферистам <...> узнать сведения о СМС-сообщениях, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времен <...> также дает возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства, — сообщили агентству в МВД.

Устанавливая подобные файлы, пользователь предоставляет преступникам полный доступ к своему гаджету и конфиденциальной информации, предупредили специалисты. Они посоветовали ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не загружать файлы от незнакомцев.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений на звонки внутри мессенджеров мошенники начали применять новую тактику — обратные звонки. Злоумышленники, используя правдоподобные сценарии, отправляют жертвам сообщения, в которых просят перезвонить для уточнения информации.







