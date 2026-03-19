«Так и не освоили»: Гуцан отчитал подчиненных по теме мошенничества Гуцан поручил принять меры по взысканию ущерба с мошенников

Генпрокурор России Александр Гуцан потребовал от правоохранительных органов активизировать работу по повышению эффективности при возвращении средств пострадавшим от действий мошенников, передает пресс-служба Кремля. По его словам, во многих регионах силовики так и не поняли, как блокировать счета, на которые мошенники выводят похищенные у граждан средства.

Практика показывает, что в большинстве регионов правоохранители за год так и не освоили оперативную блокировку дропперских счетов с похищенными средствами, хотя это эффективный инструмент, позволяющий лишить преступников дохода и вернуть потерпевшим похищенные деньги, — заявил Гуцан.

Ранее сообщалось, что мошенники в мессенджерах обманывают пользователей, выдавая себя за официальные сервисы. Они рассылают уведомления о якобы зафиксированных расхождениях по адресу в единой базе учета. Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на поддельной странице и сталкивается с мошенническим ботом.

До этого стало известно, что мошенники создают поддельные сайты турфирм, детских лагерей и объявления о сезонной подработке, чтобы украсть деньги. Злоумышленники также размещают QR-коды на прокатных самокатах и обманывают абитуриентов и их родителей, представляясь сотрудниками образовательных учреждений.