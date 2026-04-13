В России могут кардинально упростить покупку жилья бойцам СВО Лидер ВР Резяпов: ипотеку под 2% для бойцов СВО нужно расширить на всю Россию

Необходимо распространить льготную ипотеку для участников СВО под 2% на всю Россию, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, сейчас многие бойцы вынуждены приобретать недвижимость с первоначальным взносом до половины от стоимости жилья.

Сегодня право на ставку 2% имеют лишь те, кто покупает квартиры в новых регионах, в то время как бойцы, возвращающиеся в свои родные края по всей стране, вынуждены брать рыночную ипотеку под большие проценты с первоначальным взносом до 50% от стоимости жилья. Необходимо отменить территориальный ценз. Льгота должна быть привязана не к месту покупки недвижимости, а к личному статусу гражданина. Также следует распространить действие «Дальневосточной» и «Арктической» модели субсидирования на всех участников спецоперации, имеющих удостоверение ветерана боевых действий или справку об участии в СВО, — поделился Резяпов.

Он подчеркнул, что необходимо приравнять один день службы в зоне боевых действий к трем годам стажа для целей жилищного обеспечения. Это, по мнению лидера «Ветеранов России», даст бойцам возможность использовать накопления на накопительном счете в качестве первоначального взноса.

Мы понимаем нагрузку на федеральный бюджет и предлагаем альтернативу прямому субсидированию банков. Суть инициативы: выдавать участнику СВО и членам его семьи государственный жилищный сертификат на компенсацию процентной ставки до уровня 2%. Документ должен приниматься всеми банками с госучастием, что снимет зависимость бойца от «аккредитации» застройщика и позволит покупать жилье на вторичном рынке в любом населенном пункте РФ, — добавил Резяпов.

Он указал, что добровольцы и мобилизованные испытывают трудности с получением документов из воинских частей, находящихся в зоне боевых действий. По словам общественника, необходимо предоставить кадровым органам Минобороны и Росгвардии право автоматически передавать данные о каждом, кто заключил контракт, в ФГКУ «Росвоенипотека» в течение трех рабочих дней.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что бойцы СВО, получившие инвалидность в течение трех месяцев после увольнения, смогут однократно подать заявление на социальные услуги и выплаты. По его словам, помощь будет оказана с первого числа следующего месяца после подачи заявки.