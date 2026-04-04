Ветеранам СВО с инвалидностью рассказали об одной важной мере поддержки Депутат Говырин: ветеранам СВО с инвалидностью автоматически назначат выплаты

Бойцы СВО, получившие инвалидность в течение трех месяцев со дня увольнения, смогут однократно подать заявление на получение набора социальных услуг и выплат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, военные смогут получить помощь с первого числа следующего месяца после заявки.

Законопроект вводит новую часть, которая дает право однократно подать заявление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования в любое время и получить набор социальных услуг уже с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Эта опция доступна ветеранам, являющимся инвалидами, в течение трех месяцев со дня увольнения с военной службы или исключения из добровольческих формирований, — заявил он.

Депутат отметил, что поправки действуют для ветеранов, получивших инвалидность уже после увольнения, в течение 12 месяцев со дня окончания службы. Для них предусмотрен трехмесячный срок на подачу заявления, но уже со дня установления инвалидности.

Говырин также добавил, что механизм распространяется на всех ветеранов боевых действий, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», без ограничений по характеру травм и обстоятельствам их получения. При этом воспользоваться ускоренным переходом можно один раз, а дальше действует общий порядок с заявлением до 1 октября.

