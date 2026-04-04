04 апреля 2026 в 11:35

Ветеранам СВО с инвалидностью рассказали об одной важной мере поддержки

Депутат Говырин: ветеранам СВО с инвалидностью автоматически назначат выплаты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бойцы СВО, получившие инвалидность в течение трех месяцев со дня увольнения, смогут однократно подать заявление на получение набора социальных услуг и выплат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, военные смогут получить помощь с первого числа следующего месяца после заявки.

Законопроект вводит новую часть, которая дает право однократно подать заявление в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования в любое время и получить набор социальных услуг уже с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Эта опция доступна ветеранам, являющимся инвалидами, в течение трех месяцев со дня увольнения с военной службы или исключения из добровольческих формирований, — заявил он.

Депутат отметил, что поправки действуют для ветеранов, получивших инвалидность уже после увольнения, в течение 12 месяцев со дня окончания службы. Для них предусмотрен трехмесячный срок на подачу заявления, но уже со дня установления инвалидности.

Говырин также добавил, что механизм распространяется на всех ветеранов боевых действий, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», без ограничений по характеру травм и обстоятельствам их получения. При этом воспользоваться ускоренным переходом можно один раз, а дальше действует общий порядок с заявлением до 1 октября.

Ранее зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина заявила, что введение шестидневной рабочей недели не поможет трансформировать экономику. Поводом для дискуссии стало предложение бизнесмена Олега Дерипаски перейти на 12-часовой рабочий день при шестидневной неделе ради ускорения трансформации экономики.

Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.