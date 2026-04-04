В ФНПР раскритиковали идею шестидневки ФНПР не поддержала введение шестидневной рабочей недели в России

Введение шестидневной рабочей недели не поможет трансформировать экономику, заявила ТАСС зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. Поводом для дискуссии стало предложение бизнесмена Олега Дерипаски перейти на 12-часовой рабочий день при шестидневной неделе ради ускорения трансформации экономики.

Эксперты профсоюзов уверены, что подобные меры не принесут ожидаемого результата и лишь создадут дополнительную нагрузку на кадровый ресурс. Кузьмина подчеркнула, что чрезмерная эксплуатация сотрудников неизбежно ведет к падению качества производимого продукта или услуги. Она пояснила, что шестидневка лишь увеличит расходы предприятий на оплату труда, не гарантируя при этом реального роста выручки.

Увеличение количества часов не ведет к пропорциональному росту эффективности. При такой нагрузке неизбежно страдает качество выполняемой работы, — заявила Кузьмина.

Вместо экстенсивного пути развития в ФНПР предлагают сосредоточиться на качественном скачке за счет внедрения новых технологий, роботизации и ИИ. Использование инноваций позволит повысить производительность труда без изматывающих переработок.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что идея установить в России шестидневную рабочую неделю является крайне необычной. По мнению парламентария, данная мера спровоцирует лишь недовольство среди граждан.