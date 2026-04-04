04 апреля 2026 в 08:41

В ФНПР раскритиковали идею шестидневки

Введение шестидневной рабочей недели не поможет трансформировать экономику, заявила ТАСС зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. Поводом для дискуссии стало предложение бизнесмена Олега Дерипаски перейти на 12-часовой рабочий день при шестидневной неделе ради ускорения трансформации экономики.

Эксперты профсоюзов уверены, что подобные меры не принесут ожидаемого результата и лишь создадут дополнительную нагрузку на кадровый ресурс. Кузьмина подчеркнула, что чрезмерная эксплуатация сотрудников неизбежно ведет к падению качества производимого продукта или услуги. Она пояснила, что шестидневка лишь увеличит расходы предприятий на оплату труда, не гарантируя при этом реального роста выручки.

Увеличение количества часов не ведет к пропорциональному росту эффективности. При такой нагрузке неизбежно страдает качество выполняемой работы, — заявила Кузьмина.

Вместо экстенсивного пути развития в ФНПР предлагают сосредоточиться на качественном скачке за счет внедрения новых технологий, роботизации и ИИ. Использование инноваций позволит повысить производительность труда без изматывающих переработок.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что идея установить в России шестидневную рабочую неделю является крайне необычной. По мнению парламентария, данная мера спровоцирует лишь недовольство среди граждан.

Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

