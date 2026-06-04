Россия готова продолжать диалог с США Захарова заявила о готовности РФ продолжать переговоры с США

Россия готова продолжать переговоры с США, начатые после саммита в Анкоридже, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат положительно ответила на вопрос о перспективах дальнейших российско-американских контактов спустя почти год после встречи в Анкоридже.

От контактов никто не отказывался ни с нашей, ни с их стороны, — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что администрация страны участвует в подготовке законопроекта о новых санкциях против России. Управление юрисконсульта Белого дома в межведомственном формате согласовывает детали документа и предлагает поправки по приемлемым для администрации положениям, добавил он.

До этого первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев в рамках ПМЭФ-2026 заявил: антироссийские санкции Запада незаконны. По его словам, страна бывшего СССР продолжает диалог с западными государствами по поводу их пересмотра. Чиновник выразил уверенность, что переговоры Киргизии с ЕС и США пройдут успешно.