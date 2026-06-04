Валюта, карта, перевод: как правильно брать деньги в зарубежный отпуск

Сезон отпусков набирает обороты, и некоторые россияне выбирают отдых за границей. Какие российские карты принимают за рубежом, какую валюту лучше брать наличными в поездку, сколько денег туристу можно вывезти за пределы РФ — в материале NEWS.ru.

Сколько денег российские туристы тратят за границей

По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2025-м россияне совершили 31,52 млн поездок за границу, что превышает показатели предыдущего года на 8%. При этом российские путешественники потратили в зарубежных поездках в 2025 году $48 млрд (3,6 трлн рублей), следует из данных Всемирной туристской организации ООН.

Примечательно, что Россия занимает шестую позицию в рейтинге трат граждан за рубежом. В рейтинге поступлений от иностранных туристов россияне занимают 39-ю строчку с показателем в $8,8 млрд (670 млрд рублей) за год. Весь объем туроборота, включая въездной и выездной туризм, достиг в 2025-м $57 млрд (4,3 трлн рублей).

Какие российские карты принимают в Турции

В Турции российские карты «Мир» не всегда работают стабильно и принимаются в ограниченном числе банкоматов — преимущественно в государственных банках Ziraat Bankası, VakıfBank и Halkbank, рассказал NEWS.ru частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Он советует заранее подготовиться к тому, что карты не будут приниматься.

«Рассчитывать на них как на основной инструмент оплаты не стоит. Большинство торговых терминалов не принимают эти карты. Более надежная альтернатива — система быстрых платежей (СБП), которая работает в Анталье, Стамбуле и примерно в 80 других населенных пунктов. Карты UnionPay от Газпромбанка в Турции не действуют с ноября 2024 года», — отметил он.

Турция Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие российские карты принимают во Вьетнаме и Таиланде

Во Вьетнаме карты «Мир» ограниченно принимают через Вьетнамско-Российский банк (VRB). Часть его банкоматов и терминалов совместимы с российской платежной системой, отметили эксперты.

По их словам, это единственный банк во Вьетнаме, поддерживающий карты «Мир» на сегодняшний день.

В Таиланде карты «Мир» не работают — банки и терминалы королевства не интегрированы с российской платежной системой. В этой стране и во Вьетнаме карты UnionPay от Газпромбанка перестали обслуживаться с конца 2024 года.

Сколько наличных можно вывезти российскому туристу за границу

Лимит на вывоз валюты из России был установлен в марте 2022 года и с тех пор не менялся. Согласно действующим правилам, максимальная сумма наличных для вывоза составляет $10 тыс. (715 тыс. рублей) на человека без специального разрешения.

«Практический совет: везти $3000–5000 (от 214 тыс. до 358 тыс. рублей. — NEWS.ru), лучше в разных местах хранения, то есть распределить по карманам и сумкам», — отметил доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Есть важный нюанс, на который многие туристы не обращают внимания: лимит считается на каждого совершеннолетнего, подчеркнули эксперты.

Двое взрослых могут легально вывезти из РФ до $20 тыс. без декларирования. Взять с собой больше $10 тыс. на человека нельзя даже при наличии декларации — это жесткое ограничение, а не просто процедурное требование.

Какую валюту нужно брать с собой туристу из РФ перед поездкой за границу

Главный принцип, которого должны придерживаться туристы, — брать валюту той страны, куда вы едете: лиры в Турцию, баты в Таиланд, донги во Вьетнам, отметил Сидоров. Это позволяет избежать двойной конвертации и потерь на курсе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, если нет возможности купить валюту туристических стран в России заранее, стоит купить доллары США как универсальное платежное средство. Их обменивают везде и по предсказуемому курсу. Перед поездкой в страны Азии эксперты также рекомендуют брать с собой дирхамы ОАЭ и китайские юани — они хорошо принимаются и имеют свободную конвертацию.

Что делать туристу, если у него украли кошелек за границей

В случае кражи денег туристу нужно немедленно обратиться в местную полицию за справкой. Затем — в консульство РФ для получения документов на возвращение средств, подчеркнул Гареев. Искать вора в иностранном государстве сложно, особенно в туристических локациях, добавил он.

Как получить денежный перевод из России, если вы находитесь за границей

По словам экспертов, самый быстрый вариант получить деньги из РФ — международный денежный перевод через платежные системы. В частности, в Турции доступны «Золотая Корона», CONTACT и «Юнистрим». В Таиланде и во Вьетнаме набор инструментов в большей степени ограничен. Стоит заранее уточнить у своего банка, какие сервисы доступны.

«Существует запасной вариант — можно попросить близких пополнить счет, к которому у вас есть доступ через интернет-банк, и снять наличные в местном банкомате», — заключил Сидоров.

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