Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов

Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов

Перед майскими праздниками на валютном рынке традиционно возрастает волатильность: курс рубля может заметно колебаться под влиянием сезонного спроса на наличную и безналичную валюту. Поскольку многие отправляются в отпуск, вопрос о том, где и в какие дни выгоднее всего обменивать доллары и евро, становится особенно актуальным. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.

Что будет с курсом рубля в ближайшее время

По словам экспертов, курс рубля зависит от того, сколько валюты поступает в страну и насколько высок на нее спрос.

В конце апреля и в мае предложение валюты может заметно вырасти. Причина — на рынок начнет активно поступать экспортная выручка, которую компании получили еще в марте, когда цены на нефть были высокими. Об этом NEWS.ru рассказала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Плюс в конце месяца бизнес платит налоги, а их перечисляют в рублях, уточнила она.

«Спрос на валюту тоже может подрасти, но, скорее всего, намного меньше, чем ее предложение со стороны экспортеров. Поэтому перед майскими праздниками рубль, вероятнее всего, укрепится. Возможно, доллар временно опустится до 70–75 рублей», — сказала экономист.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что до майских праздников рубль останется сильным. По его прогнозу, доллар будет стоить от 73 до 78 рублей, евро — от 86 до 91 рубля, а юань — около 10,7–11,4 рубля.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда лучше покупать валюту

Как считает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин, ситуация перед майскими праздниками сложилась уникальная и выгодная для крепкого рубля.

«В страну сейчас приходит больше валюты, то есть ее предложение внутри России растет», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам Васильева, сейчас рубль находится почти на максимальной за год отметке по крепости, поэтому покупать валюту для поездок за границу на майские праздники и летний отпуск довольно выгодно.

«Апрель традиционно играет в пользу рубля — по статистике прошлых лет это один из самых благоприятных для него месяцев», — пояснил эксперт.

Он также уточнил, что именно в апреле сезонно начинает расти спрос на валюту: и для закупок импорта, и для зарубежных поездок на май и лето.

По мнению профессора кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаила Гордиенко, запасаться валютой в последний момент — не лучшая идея. «Если поездка планируется на май или начало лета, разумнее покупать доллары или евро заранее и частями, например в 2–4 подхода за несколько недель до отпуска», — подчеркнул собеседник NEWS.ru. Такой подход не гарантирует минимальный курс, но снижает риск покупки всего объема наличной валюты «на локальном пике», полагает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вылет уже близко, лучше не пытаться «выжать последние 50 копеек из курса», а сравнить курсы продажи в нескольких крупных банках и купить основную сумму заранее, пока есть выбор по наличию и номиналам, советует Гордиенко. Оптимальный ориентир — конечная цена покупки и фактическая комиссия банка по операции, добавил он.

Где выгоднее менять валюту

Менять выгоднее там, где курс продажи валюты виден заранее и понятны все условия операции, отметил Гордиенко. Эксперт советует заранее сравнить предложения в двух-трех крупных банках — как в приложениях, так и на информационных табло в отделениях. Обращайте внимание не только на сам курс, но и на скрытые комиссии: например, за выдачу наличных или за размен крупных купюр.

Также не стоит менять валюту в аэропортах, гостиницах или уличных обменниках с сомнительной репутацией — там курс обычно заметно хуже, а условия могут оказаться неочевидными. Самый надежный и зачастую выгодный вариант — заранее купить валюту в мобильном банке или онлайн, а затем получить ее в отделении или банкомате.

Для поездки необязательно сразу переводить в валюту весь отпускной бюджет. Логичнее закрыть валютой повседневные расходы (еду, транспорт, экскурсии) и оставить небольшой резерв на случай непредвиденных трат, рекомендует Гордиенко. Остальные средства, если позволяет поездка, можно держать на рублевой карте и конвертировать по мере необходимости — иногда это бывает даже удобнее.

