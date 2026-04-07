Куда поехать за 100 000 на майские праздники в 2026-м в России и за границу

Майские праздники уже близко, а вместе с ними — извечный вопрос: куда поехать на длинные выходные, чтобы отдых подарил только яркие эмоции и при этом не опустошил кошелек? NEWS.ru рассказывает, как сезонный рост цен влияет на бюджет поездки, во сколько обойдется отдых на популярных направлениях, а также когда выгоднее покупать билеты — сейчас или в последний момент.

Какие направления в топе на майские праздники в 2026 году

По данным сервиса «Слетать.ру» (компания является членом Российского союза туриндустрии), спрос на туры с заездами с 1 по 9 мая 2026 года практически не изменился по сравнению с прошлым годом. При этом доля бронирований с детьми немного снизилась: сейчас она составляет 35,4%, тогда как годом ранее достигала почти 43%.

В топе направлений по-прежнему лидирует Турция — на нее приходится 43% от общего объема продаж. Далее идут Египет (17,2%), Россия (9,4%) и Абхазия (6,6%). Замыкают десятку Вьетнам (6%), Китай (5,3%), Таиланд (5,2%), Мальдивы (2,2%), Тунис (0,9%) и Куба (0,6%).

Год назад расклад был иным: после Турции и Египта сразу шла Россия с долей 15,9%, затем ОАЭ (9,9%), а Вьетнам, Китай и Абхазия замыкали список с показателями менее 3%. Сейчас же эксперты фиксируют взрывной рост спроса: бронирований во Вьетнам стало в три раза больше, в Абхазию — в 2,3 раза, в Китай — в два раза.

Где цены снизились, а где выросли

По данным «Слетать.ру», средний чек (общая выручка / количество проданных туров) на Турцию снизился на 4,6% и составляет теперь 162 400 рублей. Египет тоже подешевел на 2,5% (до 208 550 рублей), а отдых в России — на 4,4% (до 85 450 рублей). А вот Вьетнам и Китай, наоборот, подорожали: на 21,3% (до 195 700 рублей) и на 14,6% (до 178 750 рублей) соответственно. Таиланд при этом стал доступнее — минус 13,7%, средний чек упал до 139 400 рублей.

Туристы стали бронировать отдых чуть дольше: средняя продолжительность поездки выросла на одну ночь, до восьми ночей, а глубина бронирования увеличилась на 21,3% — сейчас туры покупают в среднем за 2,5 месяца до вылета.

Калининград

Куда поехать внутри России

Внутри России спрос остался на прошлогоднем уровне. Чаще всего на майские выходные выбирают Краснодарский край — 31,9% от всех продаж по стране. На втором месте - Санкт-Петербург (13%), на третьем — Калининградская область (11,7%). Далее с одинаковым результатом (по 10,4%) идут Кавказские Минеральные Воды и Московская область, замыкает пятерку Москва (8,6%). Год назад доля Краснодарского края была заметно ниже (23,5%), а Петербург, Калининград и Подмосковье котировались выше.

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе туроператора Anex, на первые майские традиционно востребованы Краснодарский край, Ленинградская и Калининградская области, Ставрополье и Алтай. На вторые майские первая тройка сохраняется, а следом идут Северная Осетия и Татарстан. Самые бюджетные туры выходного дня на первые праздники — в Московскую область, на вторые — в Татарстан. Однако эксперты предупреждают: цена сильно зависит от набора экскурсий, а самые выгодные предложения разбирают в первую очередь.

Когда покупать тур, чтобы не переплатить

Майские праздники — самый горячий период перед летним сезоном, поэтому бронировать тур лучше заранее. Как пояснил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, выгоднее всего покупать туры по системе раннего бронирования — как минимум за полгода до вылета.

«Как правило, билеты дорожают незадолго до вылета. Конечно, лучше не рисковать и бронировать тур заранее. Тем более что в этом году майские не такие длинные, как в прошлом», — добавил он.

С ним солидарна директор компании Dovgolevskaya Travel Людмила Довголевская. По ее словам, главное правило майских праздников предельно коротко: чем ближе к дате вылета, тем дороже. Сейчас у всех туроператоров действует динамическое ценообразование: каждый день ожидания может стоить дополнительных 5–10 тысяч рублей, предупреждает собеседница NEWS.ru. Через две недели начнется предвылетный ажиотаж, и цены поднимутся еще на 20–50%. При этом горящих путевок на хорошие отели в майские праздники практически не бывает — остаются либо варианты с плохими отзывами, либо по диким ценам. «Авиабилеты дешевле уже не станут: чем ближе дата, тем меньше билетов и тем выше тариф», — продолжает эксперт.

Шри-Ланка

Какой бюджет нужен на 5–7 ночей для двоих

Людмила Довголевская приводит конкретные цифры для поездки на 5–7 ночей на двоих с перелетом из Москвы (даты в период с 29 апреля по 10 мая):

до 100 тысяч рублей — Абхазия, Карелия, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Сочи, Азербайджан, Беларусь, Турция;

до 200 тысяч рублей — Турция, Египет, Тунис, Сочи, Алтай, Узбекистан, Армения, Таиланд, Шри-Ланка;

до 300 тысяч рублей — Бали, Вьетнам, хорошие пятизвездочные отели Турции, Марокко, Китай, Танзания;

500 тысяч рублей и выше — Маврикий, Сейшелы, Мальдивы, ЮАР, Танзания.

Стоит ли ждать горящих путевок или покупать сейчас

По мнению Довголевской, покупать нужно сейчас, а не ждать. Если позволяют даты, лучше уехать 6–8 мая — в эти дни стоимость туров может быть ниже. А вот ждать до конца апреля — значит переплатить минимум в полтора раза или уехать непонятно куда.

В Anex также советуют не тянуть: места в популярных отелях, особенно в центре городов, заканчиваются быстро, а вот возможность выбрать размещение на свой вкус и бюджет, например благодаря прямым контрактам с отелями, остается.

Читайте также:

«Не стройте иллюзий»: что с ценами на туры в Турцию, какие альтернативы

Как подготовиться к поездке в Китай: все тонкости туризма и культуры

Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство