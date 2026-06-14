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14 июня 2026 в 01:47

В Госдуме раскрыли, когда россиян ждет ближайший праздничный нерабочий день

Депутат Нилов: ближайший праздничный нерабочий день россиян ждет в ноябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ближайший нерабочий праздничный будний день у россиян будет только в ноябре, сообщил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. До этого все рабочие недели будут полными.

Парламентарий напомнил, что минувшая неделя была короткой. Праздничный день 12 июня выпал на пятницу, а четверг был последним сокращенным рабочим днем.

Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели, — сказал Нилов.

Согласно календарю, до следующего праздника осталось 20 полных рабочих недель. День народного единства (4 ноября) выпадает на среду и станет одним выходным в середине недели.

Нилов также напомнил, что правительство ежегодно утверждает производственный календарь. В том числе уже есть распределение праздничных и рабочих дней на 2027 год.

Ранее сообщалось, что длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, россияне провели в основном в Санкт-Петербурге и Анталье. Среди российских направлений наибольшим спросом пользуются Сочи, Минеральные Воды, Самара и Махачкала. В число самых популярных зарубежных маршрутов вошли Стамбул, Тбилиси, Ереван и Бодрум.

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