Куда поехать отдыхать в мае: плюсы и минусы поездок в праздники и после них

Май в России — это всегда время надежд, пробуждения природы и больших планов на поездки. В 2026 году производственный календарь распорядился так, что праздничные выходные распределились удобно только для коротких вояжей. В этот раз они разделены полноценной рабочей неделей. Именно поэтому общий спрос на перелеты и туры в этот период снизился на 15–20%, а продолжительность поездок сократилась почти вдвое.

В этой статье мы разберем, куда поехать отдохнуть в мае 2026 года, сравним поездки в праздники и после них, а также подскажем, как сэкономить на авиабилетах, жилье и питании, чтобы ваш майский отдых принес максимум удовольствия и минимум финансовых потерь.

Плюсы отдыха в майские праздники

Главный аргумент за поездку именно в начале месяца — это, безусловно, экономия драгоценных рабочих дней. Для большинства офисных сотрудников это идеальный шанс получить полноценный недельный отпуск, использовав всего два-три дня из личного резерва между праздничными блоками. К тому же ехать в отпуск в дни всеобщего отдыха, когда на улицах царит весеннее настроение, особенно приятно. Путешествие становится частью большого праздничного события.

Именно в праздничные дни города готовят разнообразные концерты, фестивали, ярмарки и салюты. Особенно ярко празднование 9 Мая проходит в городах-героях.

Это время, когда города России преображаются на глазах: повсеместно включаются фонтаны, высаживаются яркие клумбы, а набережные заполняются людьми. Кроме того, к началу мая уже полностью просыпается вся туристическая инфраструктура: открываются летние веранды ресторанов, запускаются прогулочные теплоходы и начинают работу парки аттракционов. Для семей с детьми это отличная возможность сменить обстановку до начала изнурительной школьной поры экзаменов.

Вид на Суздаль Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минусы отдыха в майские праздники

Рассматривая плюсы и минусы путешествий в майские даты, невозможно обойти стороной финансовый аспект. Это традиционный период пиковых цен, порой сопоставимых с новогодними каникулами. Популярные отели в Сочи, Казани, Калининграде или Пятигорске поднимают стоимость проживания именно на первую декаду месяца. Авиабилеты также бьют рекорды: если вы не забронировали перелет за полгода, то цена на прямые рейсы в популярные города может неприятно удивить даже бывалого путешественника.

В праздники стоимость билетов может вырасти на 25–50% по сравнению с буднями, подсчитали эксперты. Цены на отели также увеличиваются на 14–21%, особенно в популярных городах.

Второй существенный минус — тотальная переполненность. Огромные очереди в музеи, полная посадка в ресторанах и толпы на популярных туристических маршрутах становятся обыденностью. Если вы планировали сделать атмосферные фотографии без посторонних людей в кадре, первая половина мая — явно не самое удачное время для реализации этой идеи.

Качество сервиса также может страдать: из-за пикового наплыва гостей персонал отелей и кафе не всегда справляется с нагрузкой, что приводит к задержкам при заселении или длительному ожиданию заказов.

В 2026 году из-за разрыва между праздниками большинство туристов смогли позволить себе только 2–3 дня отдыха. Варианты поездок с перелетом сильно сократились, а популярность набирают путешествия на авто на 200–300 км от дома.

Еще один минус — нестабильная погода, особенно в начале мая. Это серьезный риск для планирования, особенно если вы покупали дорогие билеты и бронировали отели заранее. Море в мае все еще прохладное для купания, поэтому стоит рассчитывать больше на экскурсионный, а не пляжный отдых.

Вид на Владимир Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плюсы отдыха после майских праздников (дешевле, меньше людей)

Когда шумные компании разъезжаются по домам, наступает золотое время для тех, кто ценит комфорт, тишину и разумное потребление. Вторая половина мая обладает особым шармом, который невозможно прочувствовать в праздничной суете. Отдых в мае после праздников обходится дешевле по вполне объективным экономическим причинам: спрос падает, и рынок реагирует моментально. Гостиницы, которые неделю назад были забиты под завязку, начинают предлагать щедрые скидки, акции вроде «третья ночь в подарок» и бесплатные апгрейды номеров, лишь бы избежать простоя фонда.

Среднее снижение стоимости по стране составит около 6%. А в некоторых городах падение будет настоящим: в Суздале цены упадут на 38% (до 7000 рублей), в Ярославле — на 34% (до 6700 рублей), а в Краснодаре — на 33% (до 5600 рублей).

Основные плюсы отдыха после майских праздников заключаются в резком падении спроса не только на жилье, но и на транспорт. Считается, что отдых в мае после праздников дешевле и в плане перелетов — авиакомпании часто запускают короткие распродажи на даты между майскими торжествами и началом массовых летних каникул.

Помимо чистой экономии, вы получаете самое драгоценное — личное пространство. Список направлений, где меньше туристов в мае в России во второй половине месяца, фактически расширяется до масштабов всей страны. Вы можете спокойно гулять по залам Эрмитажа или Третьяковской галереи, не толкаясь в очередях, или наслаждаться цветением садов в Суздале практически в полном одиночестве.

Дополнительные плюсы отдыха после майских праздников касаются и природно-климатических условий. К двадцатым числам мая погода становится более стабильной, риск внезапных весенних заморозков минимизируется, а световой день заметно удлиняется. Это идеальное время для долгих пеших прогулок и многочасовых экскурсий на открытом воздухе, когда ласковое солнце уже ощутимо греет, но изнуряющая летняя жара еще не вступила в свои права. Именно поэтому экспертное утверждение, что отдых в мае после праздников дешевле и качественнее, ежегодно находит подтверждение у вдумчивых туристов.

Эрмитаж в Санкт-Петербурге Фото: Shutterstock/FOTODOM

Направления в России: Сочи, Крым, Золотое кольцо, Казань

Если вы все еще раздумываете, куда поехать отдохнуть в мае 2026 года, обратите внимание на удивительные контрасты российских регионов. Сочи традиционно остается безусловным лидером спроса. В мае здесь наступает пик субтропического цветения. Планируя майский отдых на море в России, не забудьте об Имеретинской низменности: здесь можно совместить прогулки вдоль прибоя с быстрым подъемом в горы Красной Поляны, где на вершинах еще лежит снег. Хотя вода в море в это время еще бодрящая (около +16–17 градусов), многие крупные отели предлагают открытые подогреваемые бассейны с морской водой, что делает купание вполне комфортным.

Крым в мае — это настоящий рай для эстетов и любителей активного туризма. В это время полуостров покрывается бескрайним ковром из диких маков, ирисов и пионов, а в воздухе стоит непередаваемый аромат цветущей глицинии. Если вы ищете место в России, где туристов в мае поменьше, присмотритесь к восточному побережью Крыма — например, к окрестностям Судака, Коктебеля или Нового Света — во второй половине месяца там царит атмосфера умиротворения.

Для познавательного отдыха в 2026 году отлично подходят Казань или города Золотого кольца. В столице Татарстана к середине мая набережные озера Кабан превращаются в современные зоны отдыха, а Казанский кремль выглядит особенно величественно на фоне ярко-синего весеннего неба. В городах вроде Владимира, Костромы или Ярославля, Великого Новгорода или Пскова в этот период максимально комфортно осматривать памятники древнего зодчества: нет летнего зноя, а свежая зелень придает старинным храмам особое очарование.

Нельзя обходить вниманием и самый западный регион страны. Май на Балтике — это время поисков янтаря после штормов и дегустации свежей корюшки. Зеленоградск и Светлогорск в конце месяца поражают чистотой и европейским лоском. Хотя Балтийское море прогревается медленно, свежий морской бриз и прогулки по Куршской косе станут отличной альтернативой тем, кто планирует майский отдых на море в России, но плохо переносит южное солнце и высокую влажность.

Вид на Зеленоградск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сэкономить на поездке: авиабилеты, жилье, питание

Главный секрет по-настоящему бюджетного и при этом качественного путешествия всегда кроется в детальном планировании. Поскольку статистически отдых в мае после праздников дешевле по всем ключевым статьям расходов, старайтесь сдвигать даты своего вылета на период после 12 мая. Если же обстоятельства позволяют вам отправиться в путь только в праздничные дни, рассмотрите вариант бронирования жилья в частном секторе или апартаментов с кухней. Это позволит существенно сэкономить на питании и избежать переплат в отелях, которые в праздники часто навязывают дополнительные услуги в составе пакета.

Для поиска билетов используйте агрегаторы с функцией «календарь цен»: часто вылет на день раньше или позже праздничной даты позволяет сэкономить до 30% стоимости кресла. Также стоит проверить рейсы из соседних региональных аэропортов — иногда трансфер на поезде до ближайшего крупного авиаузла окупается разницей в цене билетов. Еще один немаловажный плюс отдыха после майских праздников — это доступность билетов на культурные мероприятия. В театрах и филармониях после 10 мая спадает аншлаг, и вы сможете без труда купить билеты даже на премьерные показы без наценок и ажиотажа.

Последний весенний месяц предложит варианты на любой вкус. Окончательно решая, куда поехать отдохнуть в мае 2026 года, ориентируйтесь на свое внутреннее состояние. Если вам необходим драйв, новые знакомства и сопричастность к национальным торжествам — выбирайте праздничные даты. Но если ваша истинная цель — глубокая перезагрузка и вдумчивое знакомство с культурой региона, то существенные плюсы отдыха после майских праздников сделают этот вариант вашим безусловным фаворитом.

