На Куршской косе сократили часы работы Музейного комплекса

На Куршской косе 20 февраля сократили часы работы Музейного комплекса — он будет открыт с 9 до 12 часов, сообщает «МК в Калининграде». Также для посещения закрыли экотропу «Высота Мюллера».

Сообщается, что проход на экотропу закрыли еще 19 февраля из-за большого количества снега. Музейный комплекс возобновит работу в прежнем режиме завтра, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Куршская коса, расположенная в Калининградской области, может лишиться статуса ЮНЕСКО. Основанием для утраты статуса может стать потеря баланса между природными процессами и деятельностью человека.

До этого сообщалось, что из-за сильного снегопада пробки в Москве достигли девяти баллов вечером 19 февраля. Заторы наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города.