Увеличилось число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 22 человек

Число пострадавших при столкновении двух трамваев на Волоколамском шоссе в Москве увеличилось до 22 человек, заявили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Прежде сообщалось о 18 пассажирах, получивших травмы различной степени тяжести.

Количество пострадавших увеличилось до 22, в том числе пять детей, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в результате ДТП один из составов сошел с рельсов. На месте работают экстренные службы. В столичном дептрансе между тем предупредили о задержке трамваев № 6 на улице Водников в районе остановки «Канал имени Москвы».

Ранее сообщалось, что причиной столкновения трамваев стала техническая неисправность. В момент происшествия в двух составах находились около 70 пассажиров. Среди пострадавших оказался один из водителей. В связи с ДТП для транспорта закрыли съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр.

До этого четыре автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве в районе пересечения с Открытым шоссе у станции метро «Бульвар Рокоссовского». У одной из иномарок в результате столкновения оторвало колесо.