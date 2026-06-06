ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 12:00

Внук Заходера решил заработать на Винни Пухе

Внук Заходера обратился в Роспатент для регистрации бренда «Винни Пух»

Кадр из мультфильма «Винни Пух» Кадр из мультфильма «Винни Пух» Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Внук писателя Бориса Заходера Федор Деревянский подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Винни Пух» для продажи продуктов, сообщает Telegram-канал SHOT. Заявка оформлена 3 июня, в списке товаров — мясо, чипсы, квашеная капуста и даже личинки муравьев.

В перечень также вошли агар-агар, желатин, кисломолочные продукты, икра, рыба, джемы, компоты, супы, бульоны, сырники, масло, луковые кольца, кимчи, овощные салаты, сухие съедобные цветы и пыльца растений.

В прошлом году Деревянский отсудил бренд у ООО «Городская организация Союза писателей». В 2004 году товарный знак зарегистрировал его отец и сын Заходера Андрей Деревянский. Через девять лет Федор продал права, а потом решил вернуть — проверка показала, что компания-владелец несколько лет не использовала знак.

Сейчас Деревянский уже получил положительное решение Роспатента на бренд «Винни Пух» для категорий «программное обеспечение», «одежда», «обувь» и «игрушки». Новая заявка подана на 29-й класс МКТУ (продовольственные товары). Если ее одобрят, потомок писателя сможет выпускать под сказочным именем практически любые продукты. Рассмотрение заявки в Роспатенте может занять до нескольких месяцев, после чего ведомство примет решение о регистрации или отказе.

Ранее суд признал законным решение Роспатента, аннулировавшего товарный знак «Ласковый май». Правовая охрана бренда была прекращена по возражению вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой, которой после смерти певца принадлежат права на музыкальные произведения группы.

Россия
товарный знак
Роспатент
продукты
мясо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол России оценил знание русского языка в Китае
«Это провал»: евродепутат оценил одну идею Запада
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.