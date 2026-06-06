Внук Заходера решил заработать на Винни Пухе Внук Заходера обратился в Роспатент для регистрации бренда «Винни Пух»

Внук писателя Бориса Заходера Федор Деревянский подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Винни Пух» для продажи продуктов, сообщает Telegram-канал SHOT. Заявка оформлена 3 июня, в списке товаров — мясо, чипсы, квашеная капуста и даже личинки муравьев.

В перечень также вошли агар-агар, желатин, кисломолочные продукты, икра, рыба, джемы, компоты, супы, бульоны, сырники, масло, луковые кольца, кимчи, овощные салаты, сухие съедобные цветы и пыльца растений.

В прошлом году Деревянский отсудил бренд у ООО «Городская организация Союза писателей». В 2004 году товарный знак зарегистрировал его отец и сын Заходера Андрей Деревянский. Через девять лет Федор продал права, а потом решил вернуть — проверка показала, что компания-владелец несколько лет не использовала знак.

Сейчас Деревянский уже получил положительное решение Роспатента на бренд «Винни Пух» для категорий «программное обеспечение», «одежда», «обувь» и «игрушки». Новая заявка подана на 29-й класс МКТУ (продовольственные товары). Если ее одобрят, потомок писателя сможет выпускать под сказочным именем практически любые продукты. Рассмотрение заявки в Роспатенте может занять до нескольких месяцев, после чего ведомство примет решение о регистрации или отказе.

Ранее суд признал законным решение Роспатента, аннулировавшего товарный знак «Ласковый май». Правовая охрана бренда была прекращена по возражению вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой, которой после смерти певца принадлежат права на музыкальные произведения группы.