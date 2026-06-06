Президент Молдавии Майя Санду шантажирует Брюссель объединением республики с Румынией, чтобы ускорить вступление в Евросоюз, поделился мнением с РИА Новости лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон в рамках ПМЭФ. Он добавил, что основной политический лозунг Санду за последние пять лет касался обеспечения вступления Молдавии в ЕС в период 2028-2030 годов, чего, по его мнению, уже не произойдет.

Я считаю, что Майя Санду пытается шантажировать Брюссель для того, чтобы получить более четкую и ясную перспективу европейской интеграции. Почему? Потому что единственным лозунгом предвыборным Майи Санду последние пять лет было то, что она обеспечит в 2028-2030-м вступление Молдавии в ЕС, все понимают, что этого уже не будет, — заявил Додон.

Ранее заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, глава АНО «Евразия» Алена Аршинова отметила, что Европейский союз пытается превратить страны СНГ и партнеров России в военный полигон. Она также отметила, что это делается для углубления противостояния Москвы и Запада.

До этого лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Санду и ее Партия действия и солидарности сфальсифицировали президентские и парламентские выборы в республике. По его словам, в стране также подделали результаты референдума об интеграции в ЕС.