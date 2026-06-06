Названа общая сумма соглашений, заключенных на ПМЭФ-2026 Кобяков: на ПМЭФ-2026 заключили соглашения на 6,6 трлн рублей

Объем соглашений, которые бизнесмены заключили в рамках Петербургского международного экономического форума, составил 6,6 трлн рублей, заявил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам форума. По его словам, всего подписано 1084 договора, передает корреспондент NEWS.ru.

На форуме было заключено 1084 соглашения на общую сумму 6,642 трлн рублей, — сказал Кобяков.

Кобяков также отметил, что более 24,5 тыс. человек приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, всего на мероприятии присутствовали представители 142 стран.

До этого глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй подчеркнул, что своим выступлением на пленарном заседании на ПМЭФ президент России Владимир Путин подтвердил, что превосходит европейский политический класс. По его мнению, глава государства показал мастер-класс, который никому не превзойти.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ПМЭФ наглядно показал — разговоры об изоляции России не соответствуют действительности. Она обратила внимание на большое число тематических сессий и дискуссионных площадок.