В Думе рассмотрят поправки для стабилизации топливного рынка

В Думе рассмотрят поправки для стабилизации топливного рынка Володин: 21 июля в Думе рассмотрят поправки для стабилизации топливного рынка

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в Налоговый кодекс России 21 июля, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, изменения касаются стабилизации ситуации на топливном рынке. Слова Володина привели на сайте Госдумы.

Совет Государственной думы определил 21 июля датой рассмотрения во втором чтении изменений в законодательство, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами наших граждан и предприятия, — заявил председатель парламента.

По его словам, поправки, которые правительство внесло в Думу, рассматриваются незамедлительно. Володин добавил, что выйти на их обсуждение планируется во втором и третьем чтениях.

Ранее стало известно, что плановый ремонт сибирских нефтеперерабатывающих заводов перенесли на осень 2026 года. Решение приняли для полной гарантии достаточного предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Кроме этого, в России зафиксировали рост выставленных на продажу частных автозаправок. В разных регионах цифра дошла до 150 предложений.