Политолог ответил, чем обернется для США скрытие потерь в войне с Ираном Политолог Дудаков: США будут вынуждены пойти на невыгодные переговоры с Ираном

США будут вынуждены пойти на невыгодные переговоры с Ираном из-за сокрытия информации о раненых американских военнослужащих, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, подобный поступок Пентагона усилит недовольство населения из-за участия Вашингтона в конфликте на Ближнем Востоке.

Пентагон вынужден признавать первые потери среди американских военнослужащих. Если в ходе первого этапа конфликта [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) активно возмущался, то сейчас он комментирует это как некую абстрактную трагедию, якобы это цена за денуклеаризацию Ирана. Однако любые потери воспринимаются обществом в штыки, поскольку в США болевой порог крайне низкий. Это бьет по позициям антииранских ястребов, которые были бы не против продолжать противостояние до выборов в конгресс, до которых остается три месяца. Я думаю, Трамп будет вынужден пойти на переговоры с Ираном на еще менее выгодных позициях, чем ранее, — сказал Дудаков.

Политолог отметил, что ситуацию усугубляет энергетический кризис в США, когда цены на топливо бьют рекорды. По словам Дудакова, в канун выборов это крайне негативно скажется на позициях сторонников Трампа. Кроме того, политолог упомянул и истощение ракетных арсеналов США, что не позволит долго вести активные боевые действия.

Трамп сосредоточен на создании как можно большего числа логистических проблем для иранского побережья. США наносят удары по мостам, дорогам и другим объектам, чтобы попытаться ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом. Однако в рамках нынешних конфликтов эти действия малоэффективны. Инфраструктуру легко восстанавливать, если нет возможности постоянно атаковать сотнями и тысячами ракет и бомб. Ситуация для Трампа вновь становится безвыходной. Как он будет из всего этого выбираться, пока что не ясно, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Пентагон не обнародовал информацию о десятках американских военнослужащих, получивших ранения при иранских ударах на прошлой неделе. Кроме того, в ходе этих атак были повреждены несколько вертолетов.