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20 июля 2026 в 18:14

Политолог спрогнозировал вероятное будущее Великобритании

Политолог Перенджиев: острый кризис может привести к распаду Великобритании

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Julia Kilian/dpa/Global Look Press
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Острый политический и социальный кризис способен привести Великобританию к распаду, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, английское общество теряет свою идентичность.

[Острый политический и социальный кризис в Британии] можно ожидать уже в краткосрочной перспективе. Дело не только в экономике, но и в английской идентичности как таковой. Мэр Лондона — этнический мусульманин, а до этого на посту премьер-министра был этнический индиец. Это все маркеры. На самом деле общество уже не является британским в классическом понимании. Английское общество как таковое вырождается. Так что распад самой страны, я думаю, вполне реален, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что в современной Великобритании больше нет классических английских джентльменов. По словам политолога, популярность имени Мухаммед в королевстве служит явным признаком происходящих перемен.

Английский народ очень сильно меняется. Результат пока не известен. Явно видно, что то общество, которое мы знали как классическое, уже не существует. Но самое интересное, что процесс продолжает идти, и оно будет дальше исчезать. Я имею в виду более-менее консервативное и замкнутое общество, как в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Они явно не захотят иметь с этим дело и, скорее всего, пожелают отделиться от Англии, — заключил Перенджиев.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что политическая карьера Кира Стармера, ушедшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании, завершена. По его словам, действия экс-главы правительства привели к поражению лейбористов на местных выборах.

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