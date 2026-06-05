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05 июня 2026 в 14:17

Матвиенко развеяла популярный миф о России

Матвиенко: нет никакой изоляции России

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Петербургский международный экономический форум наглядно показал, что разговоры об изоляции России не соответствуют действительности, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на площадке ПМЭФ. Она обратила внимание на большое число тематических сессий и дискуссионных площадок, а также на заметную активность гостей и делегаций, передает ТАСС.

И это подтверждает, что никакой изоляции России нет, и нам тем более нельзя уходить в изоляцию, — сказала Матвиенко.

ПМЭФ впервые прошел в 1997 году. Со временем он превратился в одну из крупнейших деловых площадок страны, где встречаются политики, главы государств и руководители ведущих компаний. С 2005 года в работе форума регулярно участвует президент России Владимир Путин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Саудовская Аравия будет присутствовать на ПМЭФ в серьезном формате. По его словам, развитие связей с Эр-Риядом крайне важно для Москвы. Дмитриев добавил, что у обеих стран много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК.

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Россия
Валентина Матвиенко
ПМЭФ
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