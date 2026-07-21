В союзной России стране навсегда отменили президентские выборы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил о прекращении проведения выборов в стране, сообщает Reuters. Выступая на мероприятии в честь годовщины Сандинистской революции, он заявил, что голосование больше не даст оппозиции шанса прийти к власти, и времена возвращения поддерживаемых США политических сил остались в прошлом.

Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами (сторонники никарагуанского режима семьи Сомоса. — NEWS.ru), вернулись бы к власти, прошли — и больше никогда не повторятся, — заявил Ортега.

Ортега не пояснил, как именно будет реализовано это решение. Его текущий срок истекает в следующем году. Политик находится у власти непрерывно с 2007 года, а также занимал пост президента в 1985–1990 годах. В прошлом году в Никарагуа приняли конституционные поправки, увеличившие президентский срок до шести лет. Также была ввдена должность сопрезидента, которую заняла супруга Ортеги Росарио Мурильо.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа. Документ, размещенный на портале опубликования правовых актов, предусматривает развитие взаимодействия по ряду направлений, включая совместную подготовку войск.