Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 07:21

В союзной России стране навсегда отменили президентские выборы

Президент Ортега объявили об отмене президентских выборов в Никарагуа

Президент Никарагуа Даниэль Ортега Президент Никарагуа Даниэль Ортега Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил о прекращении проведения выборов в стране, сообщает Reuters. Выступая на мероприятии в честь годовщины Сандинистской революции, он заявил, что голосование больше не даст оппозиции шанса прийти к власти, и времена возвращения поддерживаемых США политических сил остались в прошлом.

Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами (сторонники никарагуанского режима семьи Сомоса. — NEWS.ru), вернулись бы к власти, прошли — и больше никогда не повторятся, — заявил Ортега.

Ортега не пояснил, как именно будет реализовано это решение. Его текущий срок истекает в следующем году. Политик находится у власти непрерывно с 2007 года, а также занимал пост президента в 1985–1990 годах. В прошлом году в Никарагуа приняли конституционные поправки, увеличившие президентский срок до шести лет. Также была ввдена должность сопрезидента, которую заняла супруга Ортеги Росарио Мурильо.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа. Документ, размещенный на портале опубликования правовых актов, предусматривает развитие взаимодействия по ряду направлений, включая совместную подготовку войск.

Мир
Латинская Америка
Никарагуа
президенты
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бунт украинцев и «кровавая» отставка Сырского: новости СВО к утру 21 июля
В МИД назвали угрозу после атаки на главного инженера ЗАЭС
Мирошник назвал число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ за неделю
В союзной России стране навсегда отменили президентские выборы
Песков рассказал, как часто Путин выходит на лед
В МИД России указали на новую форму западного колониализма
Художник развеял один из главных мифов о татуировках
НАТО столкнулось с дефицитом хлопка для производства боеприпасов
Врач объяснила, почему постельное белье нужно менять каждые 10 дней
Психолог объяснила, как бороться со страхом принятия решений
Военный раскрыл детали обороны ВСУ в Вольном с растяжками и минами
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире
Онколог назвала неочевидный симптом опухоли
Боец «Востока» рассказал о форсировании реки Гайчур
Турэксперт ответила, как выбрать направление для отпуска и не переплатить
ФРГ ведет ядерные исследования в бывших центрах Гитлера
В России подешевел один вид мяса
Психолог объяснила, почему после 40 лет трудно найти друзей
Банки подняли ставки по вкладам: где в 2026 году заработать до 20%
Сорвали морские поставки грузов для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 июля
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.