Россия закрепила военный союз с Никарагуа

Россия и Никарагуа ратифицировали соглашение о военном сотрудничестве

Национальный флаг Никарагуа Национальный флаг Никарагуа Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа. Документ, размещенный на портале опубликования правовых актов, предусматривает развитие взаимодействия по ряду направлений, включая совместную подготовку войск.

Стороны также условились обмениваться опытом и информацией в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Государства теперь будут поддерживать сотрудничество между военными учебными заведениями.

Выполнение соглашения поручено профильным ведомствам: с российской стороны — Министерству обороны, с никарагуанской — Главному командованию армии. Ожидается, что ратификация укрепит двусторонние связи в военной области.

Ранее Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудил перспективы сотрудничества в экономической и энергетической сферах. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны подтвердили интерес к выстраиванию торгово-инвестиционного взаимодействия. Также Путин в беседе с Трампом указал на террористические методы ВСУ, которые атакуют гражданские объекты на территории России.

