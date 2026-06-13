Синоптик рассказал, когда Москву накроют грозы и град Тишковец: в субботу Москву накроет гроза, дождь и град до четырех сантиметров

Гроза, кратковременные дожди и град диаметром до четырех сантиметров ожидаются в Москве в субботу, 13 июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура воздуха в столице поднимется до плюс 28 градусов, что на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременный дождь интенсивностью до четырех-пяти литров небесной воды на метр площади, гроза, местами град диаметром до двух-четырех сантиметров, — сказал он.

Ветер будет менять направление с юго-восточного на западное и усилится до трех-восьми метров в секунду, а при грозе возможны более мощные порывы. Атмосферное давление снизится до 741 миллиметра ртутного столба, а температура воды составит от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Ранее синоптик Никита Поповнин рассказал, что после периода жаркой погоды в Москве на следующей неделе, 15–21 июня, станет прохладнее. По его словам, похолодание окажется довольно ощутимым: ожидаются дожди и ветер, а температура воздуха опустится до 20–24 градусов тепла.