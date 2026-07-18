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18 июля 2026 в 07:00

Жуткое пекло до +38, грозы и град: какой будет погода в РФ 20–26 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В целом ряде субъектов РФ установится 30-градусная жара, а на Нижней Волге столбики термометров поднимутся до +38. Высокая температура с сильными дождями ожидается на северо-западе страны и юге Сибири. О погоде в РФ на неделе с 20 по 26 июля NEWS.ru сообщила научный сотрудник Гидрометцентра Елена Паршина.

Какая погода ожидается в Москве и соседних областях с 20 по 26 июля

В Москве 20 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью температура в городе составит от +12 до +14 градусов, днем — +28–30.

Во вторник с запада придет циклон, станет облачно, временами будет идти дождь. Температура ночью составит +15–20 градусов, днем — +23–28.

Со среды до конца недели будет облачно, временами ожидаются дожди. По ночам столбики термометров будут показывать от +13 до +19 градусов, днем — +21–26.

В Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях прогнозируются дожди. 20 июля температура ночью составит +9–17 градусов, днем — от +25 до +30. К четвергу столбики термометров будут показывать от +21 до +27, по ночам — +13–15 градусов.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях максимальная дневная температура составит +29 градусов. К четвергу местами будет не выше +21, в ночное время — +13–18 градусов. Временами будут идти кратковременные дожди с грозами.

В Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областях в понедельник местами ожидаются осадки. В последующие дни дожди будут более интенсивными. По ночам температура воздуха составит от +11 до +19 градусов, днем — от +24 до +30. В ряде районов Воронежской области столбики термометров поднимутся до +35.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода прогнозируется в Петербурге и на северо-западе страны 20–26 июля

20 и 21 июля днем в Петербурге местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем столбики термометров будут показывать +21–23 градуса. В среду и четверг осадки продолжатся, максимальная температура не превысит +21.

В Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской и Вологодской областях температура будет ниже климатической нормы. В этих регионах ожидаются дожди с грозами, местами сильные, особенно в понедельник и среду. Преобладающая температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем в начале недели — от +19 до +24, во второй половине — не выше +23.

В Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области всю неделю будут идти дожди с грозами. В начале недели преобладающая температура днем составит +21–26 градусов, ночью — +11–16. Местами в отдельных районах воздух прогреется до +31 градуса. Со вторника начнется похолодание. Днем столбики термометров покажут от +16 до +24, по ночам — от +9 до +14. Местами в среду и четверг сохранятся очаги 30-градусной жары.

Как изменится погода в Поволжье и на Кавказе 20–26 июля

В Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях в понедельник будет без осадков. В последующие дни местами пройдут небольшие и умеренные дожди. По ночам температура составит от +12 до +19 градусов, днем — от +26 до +31.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях ожидаются дожди в начале недели, среду и четверг. В ночные часы преобладающая температура составит +13–19 градусов, днем — от +25 до +32. Местами под Саратовом воздух прогреется до +36.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях местами пройдут небольшие дожди. 21 июля будет без осадков. По ночам преобладающая температура составит от +15 до +23 градусов, днем в начале недели — +29–34, в среду и четверг — местами до +38.

В Адыгее, республиках Северного Кавказа, Краснодарском и Ставропольском краях прогнозируются кратковременные дожди в понедельник и четверг. Во вторник и среду будет без осадков, жара усилится. В ночные часы столбики термометров будут показывать +15–22, днем — +26–34. Воздух может прогреться до +29–37 в среду и четверг.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается на Урале и в Сибири с 20 по 26 июля

На Ямале и в ХМАО местами будут идти дожди и наметится похолодание. Если в понедельник днем воздух прогреется до +23–28 градусов (местами даже до +31), то к четвергу температура составит не выше +24. По ночам столбики термометра будут показывать +12–17 градусов в начале недели и +10–15 — во второй половине.

В Свердловской и Тюменской областях ожидаются дожди, в начале недели — с грозами и градом. Температура будет выше климатической нормы. В понедельник днем — от +28 до +30, со вторника по четверг — местами до +32. По ночам столбики термометров будут показывать от +13 до +19.

В Челябинской и Курганской областях неделя начнется с грозовых дождей, местами сильных, с ветром до 25 метров в секунду. Днем в понедельник воздух прогреется до +25 градусов. К среде и четвергу осадки утихнут, а температура составит +26–29 градусов. По ночам — в диапазоне от +14 до +19.

В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях прогнозируется дождливая погода. Сильные и очень сильные осадки с грозами и градом ожидаются в понедельник. По ночам преобладающая температура составит от +12 до +17 градусов, днем — в диапазоне от +24 до +30. В начале недели местами в южных районах потеплеет до +35.

В Республике Алтай, Туве, Хакасии, на юге Красноярского края, в Кемеровской и Иркутской областях ожидаются дожди, особенно сильные 22–23 июля. Преобладающая температура воздуха по ночам составит от +11 до +17, днем в начале недели — +22–27. К ее середине потеплеет до +25–30 градусов, в среду местами будет до +33.

На севере Красноярского края всю неделю ожидаются слабые дожди. По ночам температура составит +8–13 градусов, днем — от +17 до +24. Максимальные значения будут в начале недели, минимальные — во вторник и среду, а на Таймыре — в четверг.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как погода изменится на Дальнем Востоке 20–26 июля

В Бурятии ожидается постепенное нарастание жары. Если в понедельник днем воздух прогреется до +27 градусов, то в четверг — до +32. В ночные часы температура составит от +13 до +18. Сильные дожди ожидаются 20 июля. В остальные дни также не обойдется без осадков.

В Забайкалье дневная температура будет находиться в пределах +29–31 градуса. В ночные часы столбики термометров будут показывать от +11 до +17. В понедельник ожидаются сильные дожди, в последующие дни — кратковременные и умеренные.

В Якутии местами пройдут дожди с грозами. Преобладающая температура по ночам составит от +9 до +15, в дневное время — от +20 до +26. В центральных районах республики в четверг местами воздух прогреется до +34 градусов. В восточных районах в понедельник — до +28, в четверг — до +26. На севере температура воздуха не превысит +24 градусов.

На Чукотке по ночам столбики термометров будут показывать от +4 до +10, днем — +13–18 градусов. В континентальных районах местами потеплеет до +24. В понедельник ожидаются сильные дожди, в остальные дни — небольшие и умеренные.

В Магаданской области, на севере Хабаровского края и на Камчатке ожидается дождливая неделя с преобладающей температурой +9–15 градусов по ночам и +16–22 — в дневные часы. Местами в понедельник на Колыме потеплеет до +28, в континентальных районах Хабаровского края — до +31, на Охотском побережье будет не выше +14. На побережье Камчатского края температура воздуха составит +13–18 градусов, прогнозируется похолодание.

На юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях ожидаются дожди, наиболее интенсивные — в понедельник и вторник. По ночам температура будет в диапазоне от +12 до +18 градусов, днем в начале недели — +23–28. К ее середине потеплеет до +25–30, а местами — до +32.

В Приморском крае временами будут идти дожди. Преобладающая температура в ночное время составит +15–21 градус, днем — от +22 до +29. В континентальных районах местами потеплеет до +33, а на побережье столбики термометра покажут +20–22 градуса.

На Сахалине в понедельник воздух прогреется до +25, во вторник и среду — до +26, в четверг похолодает до +23. По ночам прогнозируется температура от +15 до +20. Ожидаются осадки в виде дождей.

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