Доцент ответил, какое направление туризма становится популярным у россиян

В России наблюдается устойчивый рост интереса к приключенческому туризму, который предполагает не самые сложные, но насыщенные эмоциями путешествия с высоким уровнем физической активности, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, основными направлениями такого отдыха становятся Камчатка, Чукотка и плато Путорана.

В России наблюдается рост интереса к приключенческому туризму. Это не самые сложные маршруты, которые богаты на эмоции. В них обычно высокий уровень физической активности. Лидером приключенческого туризма является Камчатка. Это классика для любителей дикой природы. Там можно увидеть вулканы. На Чукотку едут, чтобы посмотреть на самую крайнюю точку материка — мыс Дежнева. Он был назван в честь известного землепроходца и путешественника Семена Дежнева. Плато Путорана получило статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году как уникальная природная лаборатория планеты. Здесь, на границе двух климатических поясов, сформировалась экосистема невероятной сложности и разнообразия, — сказал Щербаченко.

Однако, по его словам, география далеко не всех таких маршрутов требует от путешественников обязательной спортивной подготовки, поэтому присоединиться к группам могут как семьи с маленькими детьми, так и пенсионеры. Он отметил, что основным мотивом для выбора подобных направлений служит возможность любоваться живописными горными массивами и наслаждаться тишиной вдали от цивилизации.

По маршрутам для приключенческого туризма могут отправиться не только опытные спортсмены, но и семьи с детьми, пары и даже люди старшего возраста. Многие выбирают горы из-за пейзажа, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок. Такие туристы хотят эмоций и красивых видов природы. Сдерживает данный вид туризма стоимость перелетов. Также многие локации труднодоступны и требуют перевозки людей на спецтранспорте. Сложность с логистикой повышает стоимость туров, а это снижает часть турпотока, — заключил Щербаченко.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что в РФ следует ужесточить проверку экстремального туризма после инцидента на Камчатке, где при спуске на сапборде в кратер вулкана россиянин получил оскольчатый перелом бедра. По его словам, рынок подобных услуг развивается быстрее законодательства, а квалификация многих организаторов вызывает вопросы.