Штормовой ветер, ураганы, град: прогноз погоды на конец июля в России

Погода в Москве и европейской части РФ до конца июля будет близка к климатической норме: без экстремальной жары, но с чередованием солнечных периодов и дождей. Однако в последние дни месяца может произойти погодный перелом — существует вероятность смерчей, ураганов, а также града. О том, как изменится климат и к чему готовиться жителям центра России, — в материале NEWS.ru.

Придет ли жара в Москву и центральную часть России в конце июля

Для Москвы волной жары считается как минимум пятидневный период с максимальной температурой +30 градусов и выше или со среднесуточной температурой, превышающей климатическую норму на семь градусов и более, рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Леус. Согласно его прогнозу, в ближайшие дни в центральных областях европейской России столбики термометров не поднимутся выше +24–29 градусов. По словам Леуса, температура воздуха на предстоящей неделе в среднем будет близка к климатической норме. Метеоролог сообщил, что в оставшиеся дни июля температура не приблизится к 30-градусной отметке.

«Погода на территории европейской части России в этом летнем периоде практически постоянно находится в противофазе волн. Если в Западной Европе господствует аномальная жара, то в европейской части нашей страны показания термометров в лучшем случае близки к своей климатической норме», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, жителям европейской части России не стоит опасаться волн жары до конца второго летнего месяца.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил, что стабильной жары на протяжении всего месяца не будет. Он отметил, что характер погоды в июле окажется преимущественно волнообразным.

«Главная особенность — зной будет приходить волнами и держаться всего по два-три дня. Практически весь июль нас ожидают „качели“, что особенно неприятно для метеозависимых людей. Атмосферное давление и температура воздуха будут регулярно скакать, что не может не отразиться на самочувствии», — пояснил Сергеев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие погодные изменения прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце июля

К концу июля в Москве ожидаются заметные погодные изменения, рассказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его словам, затяжные дожди, которые во многом определяли атмосферу в первой половине месяца, уступят место теплу.

«Малоподвижный атлантический циклон, который приносил длительные осадки, активно смещается на восток. Сейчас на его место приходит область повышенного атмосферного давления. По этой причине погода станет более характерной для середины лета: теплой, с кратковременными дождями и грозами», — отметил специалист.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в конце июля в Москве ожидается теплая погода. Днем температура будет колебаться в районе плюс 21–25 градусов, а ночью — плюс 12–15.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что аномальной жары в Москве и Подмосковье не ожидается. По его словам, 20 и 21 июля температура воздуха может подняться до +27–28 градусов, а в начале следующей недели сохранится теплая погода.

Голубев также отметил, что до конца июля в столичном регионе прогнозируется температура воздуха в пределах климатической нормы или примерно на один градус выше. По его словам, это позволяет рассчитывать на комфортную погоду без резких похолоданий и экстремальной жары.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ожидаются ли смерчи и ураганы в центральной части России в конце июля

Теоретически смерчи могут вернуться в центральную часть России в последние дни июля, предположил в разговоре с NEWS.ru Сергеев.

«С большой долей вероятности на рубеже июля и августа мы увидим очередной погодный перелом. В этот период велика вероятность аномалий — ураганов, смерчей, штормового ветра, а также града. Такой сценарий полностью исключать невозможно. Согласно одному из прогнозов, в конце июля ожидаются последние теплые дни, после чего начнется постепенное погружение в осень», — пояснил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что Приморский и Хабаровский края, а также часть Сахалина окажутся под влиянием остатков супертайфуна «Бави». По его словам, это приведет к сильнейшим аномальным дождям.

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