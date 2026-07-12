Циклоны, сильные ливни и жара до +27: погода в Москве на следующей неделе

Циклоны, сильные ливни и жара до +27: погода в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе столбики термометров будут подниматься до +27 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 13 по 17 июля?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, в начале следующей недели в Москве ожидаются дожди, но потом в регион придет летняя погода.

«В понедельник столичный регион окажется в тыловой части циклона. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозовое положение. Ветер северный, 4–9 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью — от +15 до +18 градусов, днем — от +19 до +22 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы. „Камней“ с неба больше не будет. Во вторник осадки приобретут очаговый характер незначительной интенсивности, а к среде дожди и вовсе прекратятся. Погода, наконец-то, наладится, и потеплеет до положенных на макушку лета — от +24 до +27 градусов. Такие по-летнему комфортные метеоусловия продержатся до конца следующей недели», — рассказал он.

По данным метеоцентров, с 13 по 15 июля к российской столице с запада подойдет малоактивный атмосферный фронт. Дневной прогрев составит +23 градуса. Местами прогремят грозы и пройдут ливни с порывами ветра до 15 м/с. Ночью воздух будет остывать до +14 градусов.

В четверг, 16 июля, ночью ожидается от +14 до +17 градусов. Днем будет около +28 градусов. Осадки маловероятны, выглянет солнце. Влажность снизится до 45–55%. Ветер слабый, юго-западный.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В пятницу, 17 июля, ночью ожидается около +19 градусов, днем до +28 градусов. Малооблачно, без осадков. Давление стабилизируется на 745–747 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге с 13 по 15 июля ночью столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов, в пригородах — до +12. Днем воздух прогреется до +20–25 градусов, что близко к средним значениям середины лета. Возможны скоротечные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 5–10 м/c, при грозах порывы до 14 м/c. Атмосферное давление — 756–758 мм ртутного столба.

В четверг, 16 июля, ночные температуры составят +15 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов. Небо будет ясным, осадки не ожидаются. Влажность воздуха снизится до 65%. Ветер слабый, переменных направлений. Давление стабилизируется на уровне 761–763 мм ртутного столба.

В пятницу, 17 июля, ночью в Северной столице будет около +15 градусов. Днем ожидается — от +24 до +26 градусов, в южных районах области — до +26. Осадков не прогнозируется. Лишь к вечеру возможна небольшая перистая облачность. Ветер юго-западный, слабый. Давление останется высоким, около 762 мм ртутного столба.

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