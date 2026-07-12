Умер Линдси Грэм: что известно, кто он такой, поездки в Киев и критика РФ

Умер Линдси Грэм: что известно, кто он такой, поездки в Киев и критика РФ

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм скончался вчера, 11 июля, в возрасте 71 года. Какие подробности известны, в чем причина?

Что известно о смерти Грэма

Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни, говорится в соцсетях.

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит об уединении в этот невероятно трудный период», — говорилось в публикации.

По информации СМИ, сотрудники скорой помощи прибыли к дому Грэма на вызов об «остановке сердца».

Чем известен Грэм

Линдси Олин Грэм родился 9 июля 1955 года в городе Сентрал, штат Южная Каролина. В 1994 году Грэм был избран в палату представителей США и являлся первым республиканцем от третьего округа Южной Каролины с 1877 года. В 1998 году он был одним из обвинителей на импичменте президента Билла Клинтона.

В 2002 году Грэм победил на выборах в сенат США и переизбирался в 2008, 2014 и 2020 годах. В 2008 году он стал первым политиком в истории Южной Каролины, набравшим более миллиона голосов.

На момент смерти он занимал пост председателя бюджетного комитета сената, а также входил в комитеты по ассигнованиям, судебный и по охране окружающей среды.

Линдси Грэм Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грэм неоднократно призывал к усилению антироссийских санкций. Он подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, в частности, предлагал ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть.

В 2023 году МВД России объявило сенатора в розыск. Огромный резонанс вызвал случай во время визита Грэма в Киев на встречу с украинским политиком Владимиром Зеленским, когда американский политик открыто порадовался тому, что «ВСУ зашли в Курскую область и убивают мирных жителей на территории РФ».

Несколько дней назад Грэм посещал Киев, где заявил о готовности США сотрудничать с украинскими производителями беспилотников. В России покойный сенатор внесен в перечень экстремистов и террористов.

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