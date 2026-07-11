Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы

Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы

По предварительным расчетам синоптиков, в первой половине декабря в Москве ожидаются обильные осадки и перепады температур. Какая погода будет в российской столице в начале зимы?

Какая погода будет в Москве в начале декабря

По предварительным прогнозам метеосервисов, в начале месяца, с 1 по 5 декабря, погода в Москве будет соответствовать климатической норме. Ночные температуры станут колебаться от −8 до −13 градусов, а дневные — от −2 до −7 градусов. Пройдут снегопады, благодаря которым снежный покров начнет постепенно нарастать, достигая 8–12 сантиметров. Ветер юго-западный, умеренный, 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 740–745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы, но существенного влияния на самочувствие не окажет.

В период с 6 по 10 декабря в российскую столицу вторгнется обширный атлантический циклон, который принесет резкое потепление до околонулевых отметок. В дневные часы столбики термометров будут показывать от −1 до +1 градуса, ночью — от −3 до −6 градусов. Ожидаются сильные снегопады, переходящие в мокрый снег с дождем, местами метели с ухудшением видимости. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы. К концу декады снежный покров может увеличиться до 15–18 сантиметров.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 11 по 15 декабря произойдет вторжение арктического антициклона. Прогнозируется резкое усиление морозов. Ночные температуры опустятся до −15 градусов, а дневные составят −8–10 градусов. Осадки прекратятся, установится ясная, но очень холодная погода с высоким атмосферным давлением 755–760 мм ртутного столба. К концу периода снежный покров уплотнится и останется на уровне 15–20 сантиметров. По предварительным прогнозам, морозы задержатся в регионе как минимум до 18–20 декабря.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале декабря

В Санкт-Петербурге в начале месяца, с 1 по 5 декабря, погода будет относительно мягкой и соответствовать климатической норме. Ночные температуры станут колебаться от −4 до −8 градусов, а дневные — от −1 до −5 градусов. Пройдут снегопады, благодаря которым начнет формироваться устойчивый снежный покров высотой 5–10 сантиметров. Ветер юго-западный, умеренный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным — около 750–755 миллиметров ртутного столба.

В период с 6 по 10 декабря регион накроет атлантический циклон, который принесен потепление. В дневные часы столбики термометров будут показывать от −1 до +2 градусов, ночью — от −2 до −5 градусов. Ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метели с ухудшением видимости. Порывы ветра усилятся до 12 м/с. На дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 11 по 15 декабря в Северной столице произойдет вторжение арктического антициклона. Ночные температуры опустятся до −15 градусов, а дневные составят от −10 до −14 градусов. Осадки прекратятся, установится ясная, но очень холодная погода с высоким атмосферным давлением — 765–770 миллиметров ртутного столба.

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