Магнитные бури сегодня, 11 июля: что завтра, стресс, скачки давления

Сегодня, 11 июля, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что за вспышки на Солнце?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 июля

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 11 июля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 16%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойного магнитного поля — 54%», — сообщили ученые.

Солнечная активность в последние дни заметно пошла на спад. Текущий индекс составляет 4,2 балла, что соответствует умеренному уровню. Мощных вспышек не зарегистрировано, а уровень рентгеновского излучения продолжает снижаться.

В воскресенье, 12 июля, ожидается магнитная буря уровня G1 (слабая). Планетарный индекс Kp достигнет отметки 5 по девятибалльной шкале во второй половине дня. Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 55%, возможность появления слабых геомагнитных возмущений — в 35%, а шанс на полностью спокойную обстановку составляет всего 10%.

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Как справиться с сильной магнитной бурей, что запрещено делать

Доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский советует людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь больше пить и принимать контрастный душ.

«Дело в том, что сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое. Также нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — пояснил он.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует метеозависимым людям отказаться от алкоголя и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — отметила он.

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