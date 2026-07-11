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11 июля 2026 в 11:02

Магнитные бури сегодня, 11 июля: что завтра, стресс, скачки давления

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 11 июля, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что за вспышки на Солнце?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 июля

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 11 июля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 16%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойного магнитного поля — 54%», — сообщили ученые.

Солнечная активность в последние дни заметно пошла на спад. Текущий индекс составляет 4,2 балла, что соответствует умеренному уровню. Мощных вспышек не зарегистрировано, а уровень рентгеновского излучения продолжает снижаться.

В воскресенье, 12 июля, ожидается магнитная буря уровня G1 (слабая). Планетарный индекс Kp достигнет отметки 5 по девятибалльной шкале во второй половине дня. Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 55%, возможность появления слабых геомагнитных возмущений — в 35%, а шанс на полностью спокойную обстановку составляет всего 10%.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как справиться с сильной магнитной бурей, что запрещено делать

Доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский советует людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь больше пить и принимать контрастный душ.

«Дело в том, что сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое. Также нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — пояснил он.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует метеозависимым людям отказаться от алкоголя и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — отметила он.

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