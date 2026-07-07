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07 июля 2026 в 17:44

Возвращение тепла до +26, дожди и облачность: погода в Москве в выходные

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В выходные дни в Москве температурный режим ожидается довольно однообразным, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 11 и 12 июля?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в конце недели погоду в Москве будет определять циклон.

«Всю неделю будет преобладать циклоническая деятельность с вероятностью „огуречных“ дождей — это старинное русское название для затяжных прохладных осадков в середине лета, когда наливаются огурцы. Температурный режим ожидается довольно однообразным. В столичном регионе по ночам столбики минимальных термометров будут показывать от +9 до +14, в середине дня прогнозируется от +18 до +23 градусов скромного тепла. Не забывайте зонты. Одевайтесь чуть теплее», — отметил он.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что ближе к выходным в российскую столицу придет небольшая волна потепления.

«В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой», — добавила синоптик.

По информации метеорологических сервисов, в субботу, 11 июля, в ночные часы столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов, в центре мегаполиса — до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +24–26 градусов, что идеально вписывается в рамки климатической нормы для середины июля. Небо станет преимущественно ясным, лишь изредка по нему будут пробегать легкие перистые облака. Возможны осадки. Ветер юго-западный, слабый до умеренного, 3–7 м/с. Атмосферное давление стабилизируется на отметке 742–744 миллиметра ртутного столба, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 12 июля, ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, а днем жара усилится до +23–25 градусов. Небо останется малооблачным, возможны локальные осадки и грозы. Ветер южный, легкий, 2–5 м/с. Атмосферное давление продолжит плавно расти, достигнув 745–747 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в выходные дни воздух будет прогреваться до +25 градусов.

«Как и планировалось, улучшения погоды ждем только к концу этой рабочей недели, а уже к выходным дням должно стать совсем хорошо, и дальше наступит очень теплый и сухой период. Во второй половине недели температура воздуха продолжит повышаться. К выходным дням можно уже рассчитывать на температуру в районе +25 градусов и выше», — пояснил он.

По данным метеоцентров, в субботу, 11 июля, погода в Северной столице будет формироваться под влиянием усиливающегося гребня антициклона. Столбики термометров в ночные часы покажут от +14 до +16 градусов, в пригородах — до +12 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +21–24 градусов. Ожидается переменная облачность с продолжительными прояснениями, осадки маловероятны. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру достигнет 760–762 миллиметров ртутного столба, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Воскресенье, 12 июля, обещает быть еще более теплым и солнечным днем. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +23–26 градусов, в южных районах Ленинградской области — до +27 градусов. Небо станет малооблачным, осадков не ожидается. Атмосферное давление стабилизируется на отметке 761–763 миллиметра ртутного столба.

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