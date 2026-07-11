Циклоны, дожди и жара до +26 градусов: погода в Москве в начале недели

Циклоны, дожди и жара до +26 градусов: погода в Москве в начале недели

В начале следующей недели в Москве ожидаются осадки в виде дождя, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 13 по 15 июля?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, погоду в Москве в начале недели будет определять циклон.

«В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро — от +12 до +15 градусов, в середине дня за счет просветов в облаках потеплеет до +22–25 градусов», — пояснил он.

По информации метеосервисов, понедельник, 13 июля, начнется с умеренного тепла. В ночные часы воздух в российской столице остынет до +18 градусов. Днем прогнозируются дожди. Ветер будет северных направлений, скорость не превысит 3–7 м/с. К полудню воздух прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление стабилизируется на отметке 756–758 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 14 июля, днем воздух прогреется только до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся только до +19 градусов. Ожидается переменная облачность. Атмосферное давление понизится до 747–750 миллиметров ртутного столба. Ожидаются дожди.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В среду, 15 июля, ночью прогнозируется около +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Осадков не ожидается. Атмосферное давление начнет стремительно расти и к полуночи достигнет 754–757 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что на следующей неделе воздух будет прогреваться до +28 градусов.

«На следующей неделе немного прохладнее, но на +25–28 градусов можно рассчитывать в дневные часы. Да и ночные температуры в городе тоже очень высокие, до +16–18 градусов», — уточнил он.

По данным метеорологических сервисов, ночью в понедельник, 13 июля, ожидается около +20 градусов. Ветер северный, 4–8 м/с. Днем воздух прогреется до +23–25 градусов. Атмосферное давление начнет расти до 757–760 миллиметров ртутного столба. Осадки маловероятны.

Во вторник, 14 июля, ночью в Северной столице воздух остынет до +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся только до +20 градусов. Во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление будет находиться в пределах до 760–764 миллиметров ртутного столба.

В среду, 15 июля, в ночные часы ожидается около +18 градусов. Днем прогнозируется +24 градуса. Давление стабилизируется на отметке до 760 миллиметров ртутного столба. Ожидается облачная с прояснениями погода.

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