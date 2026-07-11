Погода в Москве в воскресенье, 12 июля: жара до +26 и дождь как из ведра

Погода в Москве в воскресенье, 12 июля: жара до +26 и дождь как из ведра

В Москве и Московской области завтра, 12 июля, ожидаются грозы и ливни, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 12 июля

По словам Евгения Тишковца, в выходные дни в Москве будет стоять теплая, но дождливая погода.

«В столице нашей родины выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3–5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В субботу днем — нормальные для июля +23–26 градусов. В воскресенье посвежеет. Ночью — до +14–17 градусов, в дневные часы — до +20–23 градусов. Ветры развернутся с юго-западных на северо-западные румбы, 4–9 м/с, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 мм ртутного столба», — отметил он.

По данным метеоцентров, в воскресенье ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, в центре мегаполиса воздух остынет лишь до +20 градусов. Днем температура поднимется до +23 градусов. Ожидаются сильные осадки. Атмосферное давление установится на отметке 745–747 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 12 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июля в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +30 градусов.

«12 июля будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура днем — от +28 до +30 градусов. Температура воздуха ночью — от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что температура воздуха в регионе будет повышаться только ближе к выходным дням.

«Как и обещали уже, температура воздуха в выходные дни в Санкт-Петербурге — от +28 до +30 градусов, но это будет максимальная температура в этот период. На следующей неделе немного прохладнее, но на +25–28 градусов можно рассчитывать в дневные часы. Да и ночные температуры в городе тоже очень высокие — до +16–18 градусов. Атмосферное давление сейчас еще повышается, но очень высокого давления ждать пока не стоит», — добавил он.

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