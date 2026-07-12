Экстренные службы в ночь на субботу выезжали по вызову о сердечном приступе в дом сенатора США Линдси Грэма на Капитолийском холме, сообщает телеканал NBC. Позже стало известно о смерти политика, известного своей антироссийской позицией.

Экстренные службы отреагировали на вызов о «сердечном приступе» в доме Грэма на Капитолийском холме, — говорится в сообщении.

Ранее в официальном заявлении, опубликованном в аккаунте политика, сообщили, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины ушел из жизни в возрасте 71 года. Родственники покойного попросили сохранить частный характер траура.

Кроме того, источник сообщил о смерти первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Старовойтова. По предварительным данным, он ушел из жизни 30 июня в собственной квартире, где его тело нашла супруга.

Также Министерство иностранных дел России сообщило о кончине чрезвычайного и полномочного посла в отставке Валентина Касаткина на 96-м году жизни. Дипломат, ранее возглавлявший посольства в Таиланде и Португалии, обладал, по словам представителей ведомства, огромным профессиональным опытом.