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12 июля 2026 в 10:13

Названа причина смерти американского сенатора-русофоба

NBC: сенатор Грэм мог скончаться от сердечного приступа

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Экстренные службы в ночь на субботу выезжали по вызову о сердечном приступе в дом сенатора США Линдси Грэма на Капитолийском холме, сообщает телеканал NBC. Позже стало известно о смерти политика, известного своей антироссийской позицией.

Экстренные службы отреагировали на вызов о «сердечном приступе» в доме Грэма на Капитолийском холме, — говорится в сообщении.

Ранее в официальном заявлении, опубликованном в аккаунте политика, сообщили, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины ушел из жизни в возрасте 71 года. Родственники покойного попросили сохранить частный характер траура.

Кроме того, источник сообщил о смерти первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Старовойтова. По предварительным данным, он ушел из жизни 30 июня в собственной квартире, где его тело нашла супруга.

Также Министерство иностранных дел России сообщило о кончине чрезвычайного и полномочного посла в отставке Валентина Касаткина на 96-м году жизни. Дипломат, ранее возглавлявший посольства в Таиланде и Португалии, обладал, по словам представителей ведомства, огромным профессиональным опытом.

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