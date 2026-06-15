Экс-посол России в Таиланде и в Португалии Касаткин умер в возрасте 96 лет

Экс-посол России в Таиланде и в Португалии Касаткин умер в возрасте 96 лет

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Валентин Касаткин, который возглавлял дипломатические представительства в Таиланде и Португалии, скончался в возрасте 96 лет, сообщил МИД России на сайте. В ведомстве отметили, что дипломат обладал «богатейшим профессиональным опытом».

Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации, общественные организации, первый европейский департамент МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 13 июня на 97-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Касаткин Валентин Петрович, — подчеркнули в министерстве.

Валентин Касаткин родился 16 февраля 1930 года в Москве. После окончания Московского государственного института международных отношений в 1954 году он работал в центральном аппарате МИД СССР и за рубежом, включая секретариат европейского отделения ООН в Женеве.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Александр Гусев скончался на 80-м году жизни. Это произошло накануне очередной годовщины захвата заложников в Буденновске, где бойцы Группы «А» под руководством Гусева спасали людей из рук террористов.