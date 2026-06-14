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14 июня 2026 в 15:41

Легендарный российский генерал скончался в возрасте 79 лет

Бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Гусев умер на 80-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший начальник спецподразделения «Альфа» генерал-лейтенант Александр Гусев скончался на 80-м году жизни, сообщили в Межрегиональной общественной организации ветеранов спецназа «Единство» во «ВКонтакте». Это произошло накануне очередной годовщины захвата заложников в Буденновске, где бойцы Группы «А» под руководством Гусева спасали людей из рук террористов.

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев, который возглавлял подразделение антитеррора «Альфа» с 1995 по 1998 год, — сказано в сообщении.

Гусев в 1965 году окончил Московское суворовское училище. С 1968 года он проходил службу в отдельном Краснознаменном Кремлевском полку. В период с 1989 по 1995 год Гусев занимал должность заместителя коменданта Московского Кремля. С 31 января 1995 года по 8 октября 1998 года он руководил Управлением «А» Антитеррористического центра ФСБ России. Это время пришлось на первую чеченскую кампанию.

Под его командованием были успешно проведены спецоперации по освобождению заложников. Гусев командовал подразделением во время трагических событий в Буденновске и в Первомайском. Кроме того, он руководил операциями по освобождению автобусов с заложниками в Махачкале и на Москворецком мосту в столице, а также в аэропортах Домодедово и Шереметьево-1.

Ранее скончался генерал армии и бывший директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Владимир Матюхин. Он умер в возрасте 81 года. Офицер окончил Московский энергетический институт и на протяжении многих лет служил в органах государственной безопасности.

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