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02 августа 2026 в 10:08

«Считаю преступлением»: Бурляев высказался о «Войне и мире» Андреасяна

Бурляев назвал преступлением съемки фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

Николай Бурляев Николай Бурляев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Народный артист России Николай Бурляев назвал преступлением съемки фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого. В беседе с NEWS.ru Бурляев предположил, что стремление создавать ремейки великих произведений продиктовано невозможностью создать собственный шедевр.

Это от беспомощности, от бездарности. Сами ничего не могут сделать, говорят: «А давай-ка создадим ремейк по-современному». Считаю это преступлением. Не трогайте классику! Не топчитесь на ней, не показывайте свою бездуховность, примитив и бездарность, — выразил возмущение деятель культуры.

Он добавил, что не питает иллюзий относительно создания Андреасяном действительно качественного и глубокого кино. Гениальная «Война и мир» уже снята в советское время режиссером Сергеем Бондарчуком, напомнил артист и писатель.

Я уже представляю, что нам покажут. Не знаю, буду ли я это глядеть после фильма Бондарчука, — заключил собеседник.

Ранее Сарик Андреасян заявил о завершении съемки фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого. По словам режиссера, работа над проектом стала для него профессиональным вызовом и «заветной мечтой»: он не ставил перед собой цель переосмыслить классическое произведение, а хотел сохранить основные сюжетные линии.

В ответ на это режиссер и актер Владимир Шевельков предложил Андреасяну продвигать культуру Армении в своих фильмах. Такой ход сделает его ленты более заметными, полагает деятель культуры.

Культура
Николай Бурляев
Сарик Андреасян
кинематограф
российское кино
Сергей Бондарчук
Виктория Катаева
В. Катаева
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«Считаю преступлением»: Бурляев высказался о «Войне и мире» Андреасяна
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