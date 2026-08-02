Американец заразился редким неизлечимым вирусом

В американском штате Нью-Йорк зарегистрирован первый случай инфицирования редким, потенциально смертельным и неизлечимым вирусом Бурбон, передает журнал People. Опасное заболевание диагностировали у 67-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Ларкина.

Мужчина заметил у себя на ноге двух клещей вида Amblyomma americanum во время выполнения хозяйственных работ на приусадебном участке. Спустя некоторое время после этого пострадавший почувствовал сильную слабость и выраженный болевой синдром, из-за чего его пришлось экстренно госпитализировать.

Издание отмечает, что впервые данный патоген обнаружили в 2014 году в округе Бурбон штата Канзас. К основным симптомам заболевания специалисты относят высокую температуру, повышенную утомляемость, ломоту в теле, сыпь, а также тошноту и рвоту.

Предположительно, инфицирование происходит через укусы насекомых, при этом специализированных вакцин и лекарств от этой болезни до сих пор не создано, а ее диагностика остается крайне сложной. Сам клещ Amblyomma americanum получил свое обиходное название «одинокая звезда» благодаря узнаваемому серебристо-белому пятну на спине самки.

Ранее во Франции впервые в этом сезоне выявили случай заражения лихорадкой чикунгунья. Известно, что в департаменте Тарн на юге страны был зафиксирован именно локальный, а не завозной случай заболевания.