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02 августа 2026 в 00:49

В США зарегистрировали заражение редким вирусом, от которого нет вакцины

Fox News: в Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения вирусом бурбон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В американском штате Нью-Йорк официально зарегистрирован первый случай инфицирования вирусом бурбон. На сегодняшний день эффективных методов лечения инфекции не существует, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местных медиков.

Переносчиком опасного патогена выступает собачий клещ. Свое название вирус получил по месту первой фиксации в 2014 году — округу Бурбон (штат Канзас).

Редкий вирус, связанный с укусом клеща, против которого нет вакцины или специального лечения, впервые подтвержден в Нью-Йорке, — говорится в сообщении.

За прошедшие годы в США было документально подтверждено лишь шесть случаев заболевания, причем два из них закончились летальным исходом. В то же время врачи не исключают, что реальное число инфицированных может быть выше, поскольку диагностика затруднена из-за отсутствия специфических тестов.

Клиническая картина включает повышение температуры, мышечные боли, головные боли, тошноту, сыпь и выраженную усталость. Поводом для беспокойства послужило заявление специалистов Stony Brook Medicine. Профессор Луис Маркос подчеркнул, что ареал обитания данного агрессивного подвида клещей охватывает два десятка штатов, и на северо-востоке США, включая Нью-Йорк, их популяция особенно велика.

Ранее сообщалось, что число зараженных вирусом Эбола в Демократической Республике Конго достигло более 3,5 тыс. человек, что сделало нынешнюю вспышку второй по масштабам в истории. Речь идет о разновидности вируса Бундибуджио, против которой пока нет специального лечения.

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