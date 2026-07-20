Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за зараженных окорочков

Зараженные окорочка стали причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Отмечается, что продукция была поставлена из Невинномысска.

Заражены были окорочка, которые поставили на базу отдыха из города Невинномысска, — сказал собеседник агентства.

Ранее региональный Минздрав уточнил, что в результате массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе были госпитализированы 53 человека. Среди пострадавших также оказалось 25 детей.

Вскоре после инцидента председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса. Администрацию заведения обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, что привело к отравлению детей.

До этого в Бурятии экстренно госпитализировали 12-летнего ребенка с диагнозом «тяжелая алкогольная интоксикация». По данным Детской республиканской клинической больницы, несовершеннолетний выпил полбутылки крепкого спиртного в компании друзей.