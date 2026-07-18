Минздрав раскрыл детали массового отравления на Ставрополье Более 50 человек госпитализированы после массового отравления на Ставрополье

После массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставропольского края госпитализированы 53 человека, сообщили в Telegram-канале регионального Минздрава. Медики оценивают состояние всех пострадавших как средней степени тяжести.

По состоянию на 16:00 мск 18 июля 2026 года в медицинские учреждения Ставропольского края обратились 79 человек, включая 25 детей. Причиной обращения стало недомогание после пребывания в гостиничном комплексе Новоселицкого округа. С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно, — отмечается в публикации.

В Минздраве региона уточнили, что за состоянием заболевших продолжают следить специалисты. Кроме того, в ведомстве отметили, что у пациентов наблюдается положительная динамика, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что около 30 туристов госпитализировали после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту.