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12 июля 2026 в 23:20

В Турции около 30 туристов отравились в пятизвездочном отеле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции, сообщил портал Turizmnews. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту.

После обращения за медицинской помощью около 30 человек были доставлены в больницы. Предварительно, симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено». Часть пациентов после оказания необходимой помощи отпустили домой, остальные остаются под наблюдением врачей.

После произошедшего в отеле началась проверка. На место прибыли сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства, а также специалисты санитарных служб.

Для лабораторных исследований были отобраны образцы продуктов со шведского стола и воды. Кроме того, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего после поступивших заявлений от отдыхающих.

Ранее массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.

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