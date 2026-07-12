В Турции около 30 туристов отравились в пятизвездочном отеле

В Турции около 30 туристов отравились в пятизвездочном отеле

Около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции, сообщил портал Turizmnews. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту.

После обращения за медицинской помощью около 30 человек были доставлены в больницы. Предварительно, симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено». Часть пациентов после оказания необходимой помощи отпустили домой, остальные остаются под наблюдением врачей.

После произошедшего в отеле началась проверка. На место прибыли сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства, а также специалисты санитарных служб.

Для лабораторных исследований были отобраны образцы продуктов со шведского стола и воды. Кроме того, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего после поступивших заявлений от отдыхающих.

Ранее массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.