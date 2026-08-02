Названо количество жертв аномальной жары в Южной Корее

Число жертв аномальной жары в Южной Корее с начала сезона достигло 13 человек, сообщает SBS News со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний. С 15 мая по 31 июля в стране зарегистрирован 1781 случай заболеваний, связанных с перегревом, при этом за последний день июля в больницы обратились 72 человека, но новых смертей не зафиксировано.

Наиболее пострадавший регион — провинция Кенгидо (372 случая), за ней следуют Кенсанбукдо (182), Кеннам (161) и Сеул (158). В городе Янсан (провинция Кеннам) температура достигла 41,6 градуса, установив рекорд. Максимальный уровень жары прогнозируется до 4 августа.

Ранее сообщалось, что почти 2,9 тыс. человек стали жертвами высокой температуры в Великобритании за май и июнь. Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. В стране были зафиксированы два периода экстремальной жары.

До этого в Испании из-за аномальной жары погибло около 900 человек. Первый летний месяц стал в стране вторым самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1961 года.