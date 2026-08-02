Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 13:07

Названо количество жертв аномальной жары в Южной Корее

В Южной Корее от аномальной жары погибли 13 человек

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жертв аномальной жары в Южной Корее с начала сезона достигло 13 человек, сообщает SBS News со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний. С 15 мая по 31 июля в стране зарегистрирован 1781 случай заболеваний, связанных с перегревом, при этом за последний день июля в больницы обратились 72 человека, но новых смертей не зафиксировано.

Наиболее пострадавший регион — провинция Кенгидо (372 случая), за ней следуют Кенсанбукдо (182), Кеннам (161) и Сеул (158). В городе Янсан (провинция Кеннам) температура достигла 41,6 градуса, установив рекорд. Максимальный уровень жары прогнозируется до 4 августа.

Ранее сообщалось, что почти 2,9 тыс. человек стали жертвами высокой температуры в Великобритании за май и июнь. Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. В стране были зафиксированы два периода экстремальной жары.

До этого в Испании из-за аномальной жары погибло около 900 человек. Первый летний месяц стал в стране вторым самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1961 года.

Азия
Южная Корея
аномальная жара
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК взял на контроль дело о гибели двух детей при пожаре в Петербурге
В Москве умер легендарный таджикский футболист
Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна
Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны
Фигурист Сарновский возобновил тренировки после травмы
Россиянин получил счет на почти 1 млн рублей за спасение его возлюбленной
Появились новые подробности миграционной катастрофы в испанской Сеуте
Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане в Москве
Широков выставил на продажу шикарный особняк после завершения карьеры
Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке? Удары по Украине 2 августа
Названо количество жертв аномальной жары в Южной Корее
Правящая партия Армении снова выдвинула Пашиняна на пост премьера
Один из крупнейших городов ДНР оказался полностью обесточен
На Украине зафиксирован пятилетний рекорд по числу заявлений в вузы
Ученые раскрыли правду об открытии нового минерала дороже золота
Второй мост обрушился за сутки в Приморье
Фанатов «Зенита» призвали не обижаться на прозвище «бомжи»
В NASA блокировали добычу стратегически важного для США ресурса
«Самоубийственный выбор»: в Греции посоветовали ЕС не идти на поводу у США
«Их поглотит океан»: режиссер Бурляев предрек катаклизмы в США и Англии
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.