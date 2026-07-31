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31 июля 2026 в 11:22

Южная Корея объявила эвакуацию из-за неизвестного дрона рядом с границей

Yonhap: южнокорейские военные приняли американский дрон за вражеский

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Южной Корее военные приняли дрон за вражеский и подготовили средства ПВО, сообщает агентство Yonhap. Позже выяснилось, что это был американский беспилотный летательный аппарат, участвовавший в совместных учениях вблизи межкорейской границы. Сейчас выясняются причины инцидента.

Из-за инцидента южнокорейские военные подняли тревогу и призвали местных жителей эвакуироваться. Только через час ситуация прояснилась. Сообщается, что американская сторона предупреждала Южную Корею о полете, но разрешение не было выдано, поэтому разрешение не дошло.

Ранее над Персидским заливом в непосредственной близости от воздушного пространства Ирана был замечен американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton. По словам источника в авиадиспетчерских кругах, рядом находится город Бушер с атомной электростанцией. Беспилотник вел разведку на высоте более 14 километров. Отмечается, что такие полеты фиксируются уже не в первый раз и аппарат может находиться в воздухе до 10–15 часов.

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